CNH digital é grátis na maioria dos estados, mas é cobrada em Goiás e Piauí

Variação de preço é alta: ela custa R$ 10 em GO e mais de R$ 200 no PI. Nem todos os estados oferecem o documento: veja se o seu já tem, se há cobrança e se é aceito em blitze.

Apesar de a empresa de processamento de dados do governo afirmar que a CNH digital está disponível em todo o país, nem todos os Detrans dizem estar emitindo o documento.

Um levantamento do G1 nos estados e no DF, nas últimas duas semanas, apontou que o documento virtual ainda não é oferecido no Amapá, na Bahia, no Ceará e no Pará. Veja a situação de cada estado ao fim da reportagem.

Outra diferença está na cobrança pela versão eletrônica: a decisão cabe a cada estado. A maioria dos Detrans informou que a CNH digital é gratuita.

Entre os que já estão emitindo, só Goiás e Piauí afirmaram que é preciso pagar. E os preços são muito diferentes: R$ 10 em GO e até R$ 222 no PI.

Esses valores são cobrados de quem já tem a CNH impressa no modelo atual, com QR-Code, que começou a ser adotado há 1 ano. Sem ela não é possível ter a versão digital.

Quem tem a CNH no modelo antigo e quiser ter a digital precisa renovar o documento físico ou pedir a segunda via (saiba mais como tirar a CNH digital).

Nesses casos, há cobrança em todos os estados pelos serviços, mas a maioria afirma que as taxas são por causa da CNH impressa. No entanto, Goiás e Piauí dizem cobrar pela CNH digital também em caso de renovação. E a Bahia informa que fará o mesmo.

Não é possível ter só a CNH digital: segundo os Detrans, o documento impresso é fundamental para a versão virtual, que usa o mesmo código.

É aceita nas blitze?

O G1 também consultou os Detrans para saber se a CNH digital está sendo aceita nas blitze e abordagens pelos agentes de trânsito. A maioria dos estados respondeu que sim, com exceção de Mato Grosso, que afirma que o “prazo para adequações” é até 1º de julho.

Foram emitidas 139 mil CNHs digitais no país até a última segunda-feira (7), de acordo com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), que desenvolve o sistema.

O estado que mais emitiu foi o Rio Grande do Sul, seguido por São Paulo. Mas o volume total equivale a apenas 0,23% das 58 milhões de habilitações válidas do Brasil, de acordo com dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

O Detran-AP informou que deverá lançar a CNH digital ainda neste mês. O Ceará tem a mesma previsão. E os demais estados afirmam que estão em processo de implantação.

O prazo para que a CNH digital seja oferecida em todo o Brasil é 1º de julho, mas, no fim de abril, o Serpro disse que todos os estados já tinham aderido. Segundo a empresa, isso significa que todos estão capacitados para oferecer o documento.

Veja a situação da CNH em todos os estados e no DF:

Acre

Já está emitindo e não cobra a mais pela CNH digital; veja como obter. Documento é aceito pelos órgãos autuadores do estado, segundo o Detran.

Foram emitidas 802 CNHs digitais no estado até esta segunda (7), diz o Sepro.

Alagoas

Já está emitindo e não cobra a mais pela CNH digital; veja como obter. Documento é aceito pelos órgãos autuadores do estado, segundo o Detran.

Foram emitidas 1.003 CNHs digitais no estado até esta segunda (7), diz o Sepro.

Amazonas

Já está emitindo e não cobra a mais pela CNH digital; veja como obter. Documento é aceito pelos órgãos autuadores do estado, segundo o Detran.

Foram emitidas 1.341 CNHs digitais no estado até esta segunda (7), diz o Sepro.

Amapá

Serviço será lançado ainda este mês durante a programação da campanha Maio Amarelo, porém o Detran ainda não informou a data e nem se haverá cobrança.

Apesar de o Detran-AP dizer que o serviço ainda não é oferecido, já foram emitidas 38 CNHs digitais no estado, de acordo com dados do Serpro.

Bahia

Ainda não está emitindo a CNH digital, mas já definiu que ela não será cobrada de quem já tem a CNH impressa no modelo atual (com QR code). Quem for tirar a primeira habilitação, terá de pagar R$ 95 para ter a versão digital, além do valor da impressa. A versão eletrônica também será cobrada na hora da renovação: R$ 80.

Apesar de o Detran-BA dizer que o serviço ainda não é oferecido, já foram emitidas 368 CNHs digitais no estado, de acordo com dados do Serpro.

Ceará

Ainda não está emitindo, mas a previsão é de que comece ainda em maio, segundo o Detran. Não definiu se haverá cobrança.

Apesar de o Detran-CE dizer que o serviço ainda não é oferecido, já foram emitidas 597 CNHs digitais no estado, de acordo com dados do Serpro.

Distrito Federal

Já está emitindo e não cobra a mais pela CNH digital; veja como obter. Documento é aceito pelos órgãos autuadores do estado, segundo o Detran.

Foram emitidas 4.624 CNHs digitais no estado até esta segunda (7), diz o Sepro.

Espírito Santo

Já está emitindo e não cobra a mais pela CNH digital; veja como obter. Documento é aceito pelos órgãos autuadores do estado, segundo o Detran.

Foram emitidas 2.199 CNHs digitais no estado até esta segunda (7), diz o Sepro.

Goiás

Foi o primeiro estado a emitir a CNH digital, no ano passado, quando era gratuita. A partir de março, passou a cobrar R$ 10 pela versão; veja como obter. Documento é aceito pelos órgãos autuadores do estado, segundo o Detran.

Foram emitidas 19.694 CNHs digitais no estado até esta segunda (7), diz o Sepro.

Maranhão

Já está emitindo e não cobra a mais pela CNH digital; veja como obter. Documento é aceito pelos órgãos autuadores do estado, segundo o Detran.

Foram emitidas 2.778 CNHs digitais no estado até esta segunda (7), diz o Sepro.

Minas Gerais

Já está emitindo e não cobra a mais pela CNH digital; veja como obter. A Polícia Militar não respondeu se já aceita o documento em blitze.

Foram emitidas 7.712 CNHs digitais no estado até esta segunda (7), diz o Sepro.

Mato Grosso

Já está emitindo e não cobra a mais pela CNH digital; veja como obter. Mas o Detran informou que os agentes de trânsito ainda não conseguem acessar o documento eletrônico e que “o prazo para adequações” é 1º de julho.

Foram emitidas 1.282 CNHs digitais no estado até esta segunda (7), diz o Sepro.

Mato Grosso do Sul

Já está emitindo e não cobra a mais pela CNH digital; saiba como obter. Documento é aceito pelos órgãos autuadores do estado, segundo o Detran.

Foram emitidas 2.848 CNHs digitais no estado até esta segunda (7), diz o Sepro.

Pará

O Detran-PA informou que ainda está em processo de implantação da CNH digital. Por isso, não pode adiantar informações sobre valores a serem cobrados dos usuários e como funcionará o serviço.

Apesar de o Detran-PA dizer que o serviço ainda não é oferecido, já foram emitidas 367 CNHs digitais no estado, de acordo com dados do Serpro.

Paraíba

Já está emitindo e não cobra a mais pela CNH digital; veja como obter. Documento é aceito pelos órgãos autuadores do estado, segundo o Detran.

Foram emitidas 844 CNHs digitais no estado até esta segunda (7), diz o Sepro.

Paraná

Já está emitindo e não cobra a mais pela CNH digital; veja como obter. Documento é aceito pelos órgãos autuadores do estado, segundo o Detran.

Foram emitidas 6.939 CNHs digitais no estado até esta segunda (7), diz o Sepro.

Pernambuco

Já está emitindo e não cobra a mais pela CNH digital; saiba como obter. Documento é aceito pelos órgãos autuadores do estado, segundo o Detran.

Foram emitidas 6.901 CNHs digitais no estado até esta segunda (7), diz o Sepro.

Piauí

Quem quiser ter a CNH digital precisa pagar R$ 207,25, para a categoria A (motos), ou R$ 222,07, para as demais categorias. Também existe cobrança para renovar; veja como obter.

O estado tem o menor número de CNHs digitais emitidas entre os que dizem já oferecer o serviço: 100 até esta segunda (7), de acordo com o Serpro. O Detran-PI afirma que isso se deve a “inconsistência” no sistema, que foi será normalizado a partir desta terça (8).

O documento é aceito pelos órgãos autuadores do estado, segundo o Detran.

Rio de Janeiro

Já está emitindo e não cobra a mais pela CNH digital; veja como obter.

Segundo o Detran, a CNH Digital já está valendo tanto como o documento físico no Rio de Janeiro. O Comando do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) informa que a CNH Digital será aceita “em conformidade com a legislação vigente”, mas que a demanda ainda é pouca.

Foram emitidas 3.539 CNHs digitais no estado até esta segunda (7), diz o Sepro.

Rio Grande do Norte

Já está emitindo e não cobra a mais pela CNH digital; veja como obter. Documento é aceito pelos órgãos autuadores do estado, segundo o Detran.

Foram emitidas 1.437 CNHs digitais no estado até esta segunda (7), diz o Sepro.

Rio Grande do Sul

Já está emitindo e não cobra a mais pela CNH digital. Documento é aceito pelos órgãos autuadores do estado, segundo o Detran.

O estado lidera as emissões do documento virtual no Brasil: foram 32.017 CNHs digitais até esta segunda (7), de acordo com o Serpro; veja como obter.

Rondônia

Já está emitindo e não cobra a mais pela CNH digital; saiba como obter. Documento é aceito pelos órgãos autuadores do estado, segundo o Detran.

Foram emitidas 2.919 CNHs digitais no estado até esta segunda (7), diz o Sepro.

Roraima

Já está emitindo e não cobra a mais pela CNH digital; veja como obter. Documento é aceito pelos órgãos autuadores do estado, segundo o Detran.

Foram emitidas 398 CNHs digitais no estado até esta segunda (7), diz o Sepro.

Santa Catarina

Já está emitindo e não cobra a mais pela CNH digital; saiba como obter. Documento é aceito pelos órgãos autuadores do estado, segundo o Detran.

Foram emitidas 9.269 CNHs digitais no estado até esta segunda (7), diz o Sepro.

Sergipe

Já está emitindo e não cobra a mais pela CNH digital; veja como obter. Documento é aceito pelos órgãos autuadores do estado, segundo o Detran.

Foram emitidas 2.658 CNHs digitais no estado até esta segunda (7), diz o Sepro.

São Paulo

Já está emitindo e não cobra a mais pela CNH digital; veja como obter. Documento é aceito pelos órgãos autuadores do estado, segundo o Detran.

Dono da maior frota do país, o SP é o segundo estado que mais emitiu CNHs digitais até agora, atrás apenas do RS. Foram 25.362 até esta segunda (7), de acordo com dados do Serpro.

Tocantins

Já está emitindo e não cobra a mais pela CNH digital; saiba como obter. Documento é aceito pelos órgãos autuadores do estado, segundo o Detran.

Foram emitidas 1.063 CNHs digitais no estado até esta segunda (7), diz o Sepro.

