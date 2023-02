Colisão entre motocicletas deixa quatro feridos em Altamira

(Foto:Reprodução) – Uma colisão envolvendo duas motocicletas foi registrada na tarde deste domingo (12), no bairro Recreio em Altamira, no sudoeste do Pará.

Quatro pessoas ainda não identificadas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico.

Segundo informações de testemunhas, o entregador que estava na motocicleta preta trafegava pela Coronel José Porfírio quando ao passar pelo cruzamento na Agrário Cavalcante, foi atingido em cheio por um outro motociclista que teria avançado a preferencial.

A Polícia Militar foi a primeira a chegar no local. O Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) esteve na via para os procedimentos cabíveis.

De acordo com o órgão, as vítimas estavam de capacete, o que evitou que eles ficassem feridos com gravidade. Além dos dois motociclistas, havia dois garupas, um em cada motocicleta, que também ficaram feridos. Eles foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com várias escoriações pelo corpo. Ainda não se sabe qual o estado de saúde das vítimas. (Com informações do Confirma Notícia).

