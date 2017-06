Com quatro pênaltis a favor, Inter vence o Náutico no Beira-Rio

Fonte: Gazeta Esportiva (Foto: Ricardo Duarte/SCI)- O jogo – A partida começou com o Internacional mostrando que queria a vitória, logo aos 3 minutos de partida, o meia D’Alessandro cruzou com perfeição na cabeça do atacante Carlos, que colocou para o fundo das redes. Contudo, o assistente, erroneamente, marcou impedimento do jogador.

O Náutico não conseguia jogar e o Colorado pressionava bastante. O gol dos gaúchos veio aos 9 minutos. O atacante William Pottker escapou da marcação pela direita e cruzou para, de novo, Carlos cabecear e marcar o primeiro do Internacional no jogo. Em outro cruzamento pela direita, Pottker mandou mais baixo e Carlos deu um toque de leve com pé, mas o goleiro Tiago Cardoso se jogou e espalmou a bola para escanteio. Na cobrança, o arqueiro do Timbu defendeu tranquilamente.

Aos 30 minutos, o ataque colorado fez um triangulação envolvente e quase ampliou o placar. Uendel tocou para D’Alessandro que devolveu para o lateral, já dentro da área, e cruzou rasteiro. O goleiro Tiago Cardoso sair fechando e Nico López finalizou para fora. Dois minutos depois, D’Alessandro cobrou falta para a área, a zaga afastou para a entrada da área e Edenílson bateu com perfeição obrigando o goleiro Tiago Cardoso a espalmar a bola atrás.

A primeira chegada do Náutico na partida foi apenas aos 33 minutos. O atacante Erick faz bom passe por cima para Vinícius que chutou cruzado. A bola passou perto do poste esquerdo de defesa do goleiro Danilo Fernandes. O Náutico empatou aos 44 minutos do primeiro tempo. Após cobrança curta de falta, Ercik carregou a bola pela direita, chamou Carlos para dançar e cruzou na primeira trave. O atacante Vinícius desviou de cabeça para o fundo das redes empatando a partida. Segundo gol do Timbu na Série B.

Segundo tempo polêmico – No intervalo de partida, o treinador Guto Ferreira mexeu no Internacional. Ele tirou o atacante Nico López e colocou Marcelo Cirino. Já, o Náutico retornou ao campo com mesmo time da primeira etapa. E logo no primeiro minuto o Internacional chegou com muito perigo. Após cruzamento pela esquerda de ataque, a zaga do Náutico furou e a bola sobrou para Edenílson. O jogador dominou dentro da área e tentou driblar o marcador, mas se complicou todo e o goleiro Tiago Cardoso saiu para fazer boa defesa.

Aos quatro minutos, o árbitro assinalou pênalti após Nirley puxar a camisa de Marcelo Cirino dentro da área. William Pottker cobrou forte no meio do gol e fez o segundo do Internacional na partida. Aos 10 minutos, outro pênalti para o Internacional. O Timbu tinha a posse de bola, mas perdeu para a marcação do capitão D’Alessandro que lançou Uendel. O lateral cruzou para Pottker livre concluir, a bola ia entrando mas Nirley afastou com o braço. O jogador foi expulso. Na cobrança, D’Alessandro cobrou e fez o terceiro gol colorado.

Aos 19 minutos, o terceiro pênalti para o Internacional. William Pottker foi acionado na direita de ataque quando foi encostado pelo defensor e caiu na área. Antes da cobrança, D’Alessandro entrou a bola para Marcelo Cirino. O atacante finalizou no canto e o goleiro Tiago Cardoso segurou firme. Em uma oportunidade do colorado, em ataque pelo meio, o volante Rodrigo Dourado tabelou pelo alto com o atacante William Pottker e saltou finalizando. A bola passou perto do travessão.

Com a vantagem no placar e numérica em campo, a equipe do Internacional começou a tocar mais bola e administrar o resultado. O Náutico descontou aos 39 minutos. O meia Giovanni lançou o atacante Iago que, livre, carregou a bola até a área e concluiu com perfeição, sem chance para o goleiro Danilo Fernandes. Aos 44 minutos, Juan fez jogada individual e sofreu o quarto pênalti do Inter na partida. William Pottker cobrou e o goleiro Tiago defendeu. Dois minutos depois, Pottker cruzou e Marcelo Cirino livre na área fez o quarto gol do Internacional.

Os dois times voltam a campo na terça-feira pela 7ª rodada da Série B. O Internacional joga às 21h30 (de Brasília), contra o América-MG no Estádio Independência. Já, o Náutico enfrenta o Paraná, na Arena Pernambuco, às 19h15 (de Brasília).

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...