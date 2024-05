VÍDEO: Mãe flagra exato momento em que filha é violentada pelo marido

(Foto: Reprodução/redes sociais)- Em outros vídeos divulgados pela população local, o suspeito aparece sendo linchado por vizinhos após ser pego em flagrante.

Nesta sexta-feira (3), um vídeo começou a circular entre grupos nas redes sociais onde um homem não identificado abusa de uma criança, também não identificada no estado de São Paulo. O vídeo em questão foi feito pela mãe da vítima, que pega o suspeito em flagrante enquanto abusa da criança em um quarto da casa. Seminu e com o pênis ereto, o homem entra em desespero, enquanto a menina parece não entender o que estava acontecendo.

A mulher, também não identificada, pede para que sua filha levante-se da cama e coloque a roupa, visivelmente abalada, a menina assustada pede desculpas sequencialmente. O homem chega a ameaçar a mãe da vítima de morte, caso ela continuasse registrando a situação com seu aparelho celular. O suspeito, por sua vez, age de maneira fria e calculada, passando perfume antes de tentar fugir do flagrante.

Em outros vídeos divulgados pela população local, mostra o suspeito sendo linchado por vizinhos após ser pego em flagrante. Em seguida, uma viatura da Polícia Militar do Estado de São Paulo chega ao local e o conduz para a delegacia. O EM OFF apurou informações e até o momento o que se sabe é que o homem seria o pai da vítima. O caso ocorreu no município de Carapicuíba, na Microrregião de Osasco SP.

Abuso de vulnerável

O homem pode ser enquadrado na Lei 12.015/2009, que configura abuso contra vulnerável. Ou seja, um maior de 18 anos, que tem como prática a conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos sob pena de reclusão de 8 a 15 anos, sem direito a fiança.

Casos de violência infantil em crescente

Os casos de abuso sexual infantil notificados no ano passado às autoridades policiais chegaram a 74.930, o que representa 36,9 em cada grupo de 100 mil habitantes. O número é 8,2% maior do que o registrado em 2021, de acordo com os dados divulgados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os casos de violência somaram 18.110 vítimas em 2022, crescimento de 7% em relação ao ano anterior, e os de abuso de vulnerável, 56.820 vítimas, 8,6% a mais do que no ano anterior.

Ainda seguindo os dados, 24,2% das vítimas eram homens e mulheres com mais de 14 anos, e 75,8% não eram capazes de consentir, fosse pela idade (menores de 14 anos), ou por qualquer outro motivo (deficiência, enfermidade etc.). Apenas 8,5% dos abusos no Brasil são reportados às polícias e 4,2% pelos sistemas de informação da saúde. Assim, conforme a estimativa, o patamar de casos de violência sexual no Brasil é de 822 mil casos anuais.

Veja vídeo a baixo

ASSISTA O VÍDEO NO INSTAGRAM DO FOLHA DO PROGRESSO

VÍDEO: Mãe flagra exato momento em que filha é violentada pelo marido.

Leia mais: https://t.co/UB0pHFqzYX pic.twitter.com/2f2GKaFNYT — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) May 4, 2024

Fonte: Portal Em Off e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/05/2024/10:41:25

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...