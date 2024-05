Em meio à separação, Gracyanne Barbosa compartilha fotos de ensaio nua

Gracyanne Barbosa, 40 anos. (Foto: Paulo Eduardo)

A musa fitness resgatou fotos peladas de um ensaio que fez em 2021

Gracyanne Barbosa, de 40 anos de idade, resgatou fotos de um ensaio ousado que fez com o fotógrafo Paulo Eduardo em 2021. Nas imagens, a musa fitness aparece completamente nua com um aplique gigante nos cabelos e botas até os joelhos. As fotos foram compartilhadas na última terça-feira (30) no Instagram da influenciadora.

O corpão saradíssimo, o bronze atualizado e o carão para as lentes se destacaram nos cliques. Em outra foto, Gracyanne aparece diante de pedras, topless, usando uma calcinha branca pequenininha e toalha na cabeça.

Em meio à separação de Belo, com quem foi casada por 16 anos, Gracyanne continua mantendo sua rotina de cuidados com a saúde e o corpo sarado. Vale lembrar que no último domingo (28), o cantor participou do Domingão com Huck e comentou o processo de divórcio.

Segundo Belo, “não foi uma semana tão boa”, mas “Deus sempre faz algumas coisas, me leva por um caminho, sempre está me reerguendo de alguma forma, até nos momentos tristes, ruins da minha vida”.

Fonte: Hannah Franco e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/05/2024/06:31:56

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...