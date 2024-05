Ex-funcionária é presa após desvios e prejuízos de mais de R$ 1 mi em empresa no Pará

Mulher foi encontrada em Tocantins. — Foto: Polícia Civil (PC)

Segundo a Polícia Civil (PC), o empreendimento denunciou o caso após registrar um desvio no valor de R$ 114.580. Mulher deve responder por estelionato eletrônico.

Uma mulher, suspeita de cometer estelionato eletrônico contra a empresa em que trabalhava, no Pará, foi presa nesta semana em Araguaína, em Tocantins.

Segundo a Polícia Civil (PC), o prejuízo estimado ultrapassa R$ 1 milhão. A ex-funcionária foi presa em uma ação de policiais de Vila dos Cabanos, que fica em Barcarena, cidade na Grande Belém, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os agentes detalharam que as investigações começaram após a representante da empresa registrar uma ocorrência sobre um desvio no valor de R$ 114.580, no dia dois de abril deste ano.

“A reunião de provas constatou que a responsável pelo crime era uma funcionária da instituição, que trabalhava no lugar desde 2014 e havia fugido do Pará após o último repasse”, esclareceram os agentes.

De acordo com as apurações, ela transferia valores da empresa para contas de terceiros desde 2020, incluindo para a de seu companheiro, que também foi preso junto com ela.

A polícia comunicou que, após terem cumprido as medidas cabíveis na delegacia, a ex-funcionária e o companheiro estão à disposição da Justiça.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/05/2024/10:19:00

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...