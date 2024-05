Concurso Banpará: veja os salários dos cargos do banco!

Edital do concurso Banpará deve ser publicado em breve (Foto: Pedro Guerreiro Ag. Pará)

O concurso do Banco do Pará deve ter o edital publicado em breve com vagas para cargos de nível médio e superior. A banca já está definida.

Em breve, o próximo concurso do Banpará terá seu edital divulgado. O Banco do Estado do Pará planeja abrir vagas para cargos de níveis médio e superior em seu novo certame.

A Fundação Cetap já foi escolhida como a banca organizadora responsável pela elaboração das provas.

Com a definição da banca organizadora, espera-se que o edital seja publicado em breve, embora ainda não tenham sido anunciados o número de vagas e os cargos disponíveis.

O último edital do Banpará foi lançado em 2018, oferecendo 126 vagas e remunerações variando de R$2.192,88 a R$5.676,12.

Remunerações e benefícios do concurso Banpará

Segundo a tabela salarial do Banco do Estado do Pará, disponível no portal da transparência da instituição, com a última atualização em setembro de 2023, os padrões salariais para uma jornada de 30 horas semanais dos funcionários são os seguintes:

Auxiliar de Serviços Gerais

Inicial: R$2.471,62

Final: R$12.984,33

Técnico Bancário Nível Médio

Inicial: R$3.545,26

Final: R$18.624,47

Administração

Inicial: R$6.103,19

Final: R$32.062,17

Advogado

Inicial: R$6.103,19

Final: R$32.062,17

Assistente Social

Inicial: R$6.103,19

Final: R$32.062,17

Consultor em Sistema de Informação

Inicial: R$6.103,19

Final: R$32.062,17

Contador

Inicial: R$6.103,19

Final: R$32.062,17

Economista

Inicial: R$6.103,19

Final: R$32.062,17

Engenheiro

Inicial: R$6.103,19

Final: R$32.062,17

Engenheiro Eletricista

Inicial: R$9.330,16

Final: R$49.014,53

Médico do Trabalho

Inicial: R$9.176,63

Final: R$48.209,54

Técnico Nível Sup. Informática

Inicial: R$6.103,19

Final: R$32.062,17

Técnico Nível Sup. Informática – Suporte

Inicial: R$6.103,19

Final: R$32.062,17

Materiais gratuitos concurso Banpará

Fonte: Folha.qconcursos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/05/2024/10:11:28

