Com três de Yuri Alberto, Internacional goleia a Chapecoense pelo Brasileirão

Neste domingo, Internacional e Chapecoense se enfrentaram pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Beira-Rio, o time de Diego Aguirre goleou por 5 a 2, com três gols de Yuri Alberto, um de Taison e um de Matheus Cadorini. Mike descontou duas vezes para os visitantes.

Com o resultado, o Colorado sobe para a sétima colocação, com 36 pontos. Já a Chape segue na lanterna, com 12.

Na próxima rodada, o Internacional recebe o América-MG, na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). A Chapecoense, por sua vez, joga em casa com o Athletico-PR, no mesmo dia, às 19h (de Brasília).

O jogo – Na etapa inicial, o Colorado abriu o placar logo no primeiro minuto. Maurício chutou da entrada da área, João Paulo espalmou, Yuri Alberto brigou com a defesa e mandou para o fundo das redes.

Quatro minutos depois, Taison ampliou para os donos da casa. Em contra-ataque, Patrick avançou e cruzou para o atacante, que dominou e finalizou para o gol.

Aos 35, o Inter chegou ao terceiro tento. Taison encontrou Yuri Alberto entre os zagueiros, que invadiu a área e tocou na saída de João Paulo.

Pouco depois, Yuri Alberto anotou seu terceiro gol no jogo, o quarto do time gaúcho. Desta vez, Moisés cruzou na área, Mancha afastou mal, e o jogador pegou a sobra para mandar o fundo das redes. O atacante chegou a fazer mais um, mas foi anulado após revisão no VAR por falta de Víctor Cuesta em Geuvânio no lance.

No segundo tempo, o Internacional chegou ao quinto gol aos 12 minutos. Heitor cobrou escanteio e Matheus Cadorini subiu livre de marcação para balançar as redes.

Três minutos depois, a Chapecoense diminuiu o placar. Geuvânio cruzou na área, Mike recebeu, dominou e chutou para superar o goleiro Daniel.

Aos 35, os visitantes chegaram ao segundo gol. Em chegada pela esquerda, Lima encontrou um belo passe para Mike, que bateu de primeira para o alvo.

