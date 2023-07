Como Elon Musk decidiu mudar o nome do Twitter para X

(Foto: Elon Musk via X/Divulgação) – Da noite para o dia, a rede mudou de nome. Veja como Musk matou os pássaros e foi de Twitter para 𝕏.

A história começou com um tweet (ou melhor, com um X) do próprio Musk, na madrugada do dia 23 de julho: “logo daremos adeus à marca twitter e, eventualmente, todos os pássaros”. Agora, ao digitar x.com, domínio em posse de Musk desde 2017, o usuário é redirecionado para o twitter.com – que ainda funciona.

A onda de postagens de Musk não parou por aí. Em seguida, ele sugeriu que, se um logotipo bom que usasse a nova marca, X, fosse postado naquela noite, ele o colocaria na plataforma no dia seguinte.

Bom, aconteceu. Em seu perfil na rede, o chefão do Twitter fixou um GIF postado por Sawyer Merritt, um usuário que ofereceu o logotipo. Este é, ao menos por enquanto, o novo símbolo da rede social. Definido por Musk como “art déco minimalista”, o símbolo, que agora é sua foto de perfil, deverá ser refinado posteriormente.

Segundo Merritt, o logo foi inicialmente criado para seu podcast, o 𝕏 Pod – que ainda usa uma versão mais grossa do símbolo da rede. De acordo com uma postagem do designer do logo, o programa era focado em discutir a vida e obra de Elon Musk, e o nome do podcast é uma referência direta ao costume do bilionário de nomear seus produtos com a letra “x”.

“Usar a letra padrão ‘X’ seria chato e sem graça”, escreve em seu tweet. “Precisávamos de um tipo de letra ousado que pudesse ser usado como texto e como um logotipo grande e distinto. Eu escolhi o caractere Unicode 𝕏 (U+1D54F) para usar no nome de exibição do programa.”

O padrão Unicode consiste de mais de 138 mil caracteres e códigos de representação visual. Ele inclui o alfabeto latino entre outros, além de sinais matemáticos e símbolos.

O podcast terminou no início de 2022, com o falecimento de uma das envolvidas. Mas o “legado” continua, ao menos segundo os envolvidos: “O 𝕏 foi inspirado por Elon e, portanto, Elon se inspirar em 𝕏 deve ter sido o destino.”

Musk continuou tweetando coisas como “Deus X”, respondendo usuários e entrando em sessões do Twitter Spaces (uma espécie de chat de voz da rede), retweetando referências a produtos antigos e fazendo piadas.

Entre suas interações, está uma um tanto estranha. O influencer de tecnologia Marques Brownlee afirmou que, assim como muitos usuários assíduos, continuará a chamar a rede de Twitter, já que “velhos hábitos morrem com dificuldade”. Musk retrucou, dizendo que ele não continuaria a chamar assim por muito tempo.

Essa é uma das muitas dúvidas com a mudança de Musk: a marca Twitter é extremamente popular e reconhecida, com vocabulários como “tweetar” já enraizados na cultura online. Com algo assim nas mãos, quem gostaria de jogar tudo fora?

Não é segredo que o bilionário parece gostar muito da vigésima quarta letra do alfabeto – vide SpaceX, X.com, o nome “original” do Paypal, o Tesla Model X, sua empresa de inteligência artificial xAI e seu filho X Æ A-12 . Na página de download do aplicativo, ele já é listado como pertencente à X corp, ao invés de Twitter, Inc, e o logo mudou tanto na página inicial do site.

Essa é apenas uma de uma série de mudanças que viraram a casa de pássaros de cabeça para baixo desde que Elon assumiu o comando. A repaginada no visual marca a era Musk na rede, para o bem ou para o mal.

Fonte: Leo Caparroz

