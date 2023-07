São Paulo alcança 52% de chance de conquistar vaga para Libertadores

(Foto:Reprodução) – Na última rodada do Brasileirão, o São Paulo conseguiu aplicar uma goleada de 4 x 1 sobre o Santos, e com o triunfo no clássico, a equipe somou mais três pontos na competição nacional e entrou para o G-4. Com isso, o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), realizou alguns cálculos estatísticos e apontou que o time paulista possui 52% de chances de garantir uma vaga para a Copa Libertadores de 2024. Vale destacar, que ao fim da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Dorival Jr alcançou os 25 pontos e consequentemente a quarta colocação na tabela de classificação.

Segundo os cálculos do Departamento de Matemática da UFMG, das equipes paulistas que estão disputando a competição nacional, o São Paulo é aquela que atualmente possui as melhores chances de garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores. Isso porque, o Palmeiras, apesar de ter a mesma pontuação do rival do Morumbi, vem apresentando uma queda de rendimento e soma 43,4% de chances de garantir uma vaga no torneio continental.

Já o Red Bull Bragantino, que possui um ponto a menos que o Palmeiras, incrivelmente tem chances melhores, já que a equipe tem apresentado uma melhora de desempenho na competição, e conta com uma probabilidade de 44,4% de conseguir uma vaga para a Libertadores de 2024.

Enquanto isso, o líder absoluto do torneio, o Botafogo, soma 39 pontos conquistados dos 45 postos em disputa até aqui. Dessa forma, segundo a UFMG, a equipe carioca conta com 82,3% de ser o grande vencedor do Brasileirão e consequentemente uma probabilidade de 99,5% da garantir uma vaga para a próxima edição da competição continental. Com esse desempenho, o Glorioso tem conseguido cativar o fã de futebol tupiniquim, que pode consultar aqui as melhores plataformas de apostas esportivas para arriscar um palpite no Brasileirão. Isso porque, nesses sites listados no apostasesportivas24.com, o usuário tem acesso a uma variedade de ofertas promocionais, que lhe garante um saldo extra inicial e outras vantagens surpreendentes.

Conforme o levantamento conduzido pelo Departamento de Matemática da UFMG, o vice-líder do Brasileirão, o Flamengo, possui 67,6% de chances de classificação para a Libertadores, já o terceiro colocado, o Grêmio, conta com 68,1% de probabilidade de garantir sua vaga.

Em relação aos times que podem ser rebaixados, a pesquisa da UFMG aponta que o Santos neste momento conta com 34,7% de risco de rebaixamento, sendo que o Peixe venceu somente um dos seus nove últimos jogos no torneio continental. Já o Vasco e o América, vice-lanterna e lanterna do Campeonato Brasileiro, contam com 69,4% e 68,3% de serem rebaixados para a Série B.

Leve favoritismo

Na próxima semana, o São Paulo tem um encontro marcado com o Corinthians no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, sendo que a partida em questão será disputada na casa do adversário, a Neo Química Arena. O Tricolor subiu muito de produção desde a chegada de Dorival Jr ao comando técnico, e atualmente a equipe não é derrotada a seis jogos, tendo inclusive eliminado o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil.

Dito isto, o jornalista Paulo Vinicius Coelho destaca que o São Paulo possui um leve favoritismo no confronto contra o Corinthians e tem tudo para avançar para a final da Copa do Brasil.

“O Corinthians venceu quatro partidas seguidas, depois de 28 meses. O São Paulo não perde há seis jogos. Ganhar seguidamente de Atlético, América e Universitario, duas vezes, não deixa a situação totalmente confortável no Parque São Jorge. Há momentos em que não se pode pedir para jogar bem. Tem de vencer. O São Paulo será favorito nas semifinais da Copa do Brasil. Mas Dorival Júnior sabe que o Corinthians está vivo”, escreveu PVC em sua coluna no UOL.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/07/2023/05:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...