Concursos ofertam 1.800 vagas no Pará; salários chegam a R$ 22 mil

O ano de 2024 começou com a expectativa em torno da abertura de diversos concursos públicos no estado do Pará. Atualmente, há 14 certames que somam mais de 1.800 vagas para atuar em prefeituras, órgão público e instituições de ensino superior. Os salários podem chegar a mais de R$ 22 mil. Dentre as oportunidades ofertadas está o Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), cujas inscrições encerram no próximo dia 25 deste mês.

O PSS oferta 89 vagas para a contratação de profissionais de diversas áreas nos níveis fundamental, médio e superior. As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet, pelo site da própria secretaria. Os candidatos interessados podem se inscrever até às 23h59 de quinta-feira (25). A remuneração varia entre R$ 1.215,50 e R$ 1.724,64, com um acréscimo de R$ 1.000,00 de auxílio alimentação.

Há também oportunidades para estagiários da graduação em direito na Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE – PA). As vagas são para Belém e diversos municípios do interior paraense. O período de inscrições encerra às 14h de hoje (22). Interessados devem efetuar a inscrição pelo site da Defensoria, o https://esdpa.defensoria.pa.def.br/.

A seleção dos candidatos ocorrerá por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada de forma online no dia 4 de fevereiro deste ano, das 9h às 12h. O estagiário selecionado será contemplado com uma bolsa-auxílio no valor de R$ 658,15, acrescido de um passe com carteira estudantil de meia passagem, referente a jornada de estágio de 20 horas semanais.

Concursos abertos no Pará

– Prefeitura de Marituba: oferta 20 vagas para a contratação de Agente de Trânsito Municipal. O salário é no valor de R$ 1.500,00. Candidatos precisam ter idade mínima de 18 anos, CNH na categoria “AB”, dentre outros requisitos que constam no edital. As inscrições podem ser realizadas até o dia 29 deste mês, pelo site da organizadora Cetap, https://www.cetapnet.com.br/. A taxa de inscrição é R$ 75,00.

– Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA): processo seletivo oferta 6 vagas para o cargo de Professor Substituto, destinadas ao campus Marabá. O salário varia de R$ 3.412,63 a R$ 5.888,20, além de benefícios. As inscrições podem ser realizadas até o dia 24 deste mês, pelo e-mail: pssubstituto.crmb@ifpa.edu.br. As oportunidades são para as seguintes áreas: Educação do Campo – MAT (1); Letras – Língua Portuguesa e Língua Espanhola (1); História (1); Informática (1); Antropologia (1); Biologia (1).

– Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA): processo seletivo oferta uma vaga para a contratação de Professor Substituto, destinado ao campus Marabá, com formação na área de informática. A remuneração varia de 4.187,67 a R$ 5.758,04, além de benefícios. As inscrições seguem até o próximo dia 5 de fevereiro, de forma online, pelo e-mail prosel.cmi@ifpa.edu.br.

– Prefeitura de Curuçá: oferta 108 vagas nos níveis médio/técnico e superior. A remuneração varia de R$ 1.461,92 a R$ 4.207,12. As inscrições seguem até o próximo dia 14 de fevereiro, por meio do endereço eletrônico do Instituto Vicente Nelson, https://www.institutovicentenelson.com.br. As taxas de inscrições variam entre R$ 100,00 e R$ 120,00.

– Prefeitura de Mãe do Rio: oferta 17 vagas nos níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 1.200,00 a R$ 1.500,00. As inscrições seguem até o próximo dia 25 deste mês, por meio do endereço eletrônico do Instituto Vicente Nelson, https://www.institutovicentenelson.com.br. As taxas de inscrições variam de R$ 36,00 a R$ 70,00.

– Prefeitura de Mãe do Rio: processo seletivo ofertará 34 vagas no nível médio. A remuneração é de R$ 1.550,00. As inscrições iniciam no próximo dia 29 deste mês e seguirão até o próximo dia 22 de fevereiro, por meio do endereço eletrônico do Instituto Vicente Nelson, https://www.institutovicentenelson.com.br. A taxa de inscrição é no valor de R$ 46,50.

– Prefeitura de Redenção: oferta 1.487 vagas nos níveis médio/técnico e superior. A remuneração varia de R$ 1.412,00 a R$ 4.710,00. As inscrições seguem até o dia 20 de fevereiro, por meio do endereço eletrônico https://facetconcursos.com.br/concursos/. A taxa de inscrição varia de R$ 75,00 a R$ 105,00.

– Prefeitura de Santa Maria das Barreiras: oferta 31 vagas de nível médio. A remuneração é no valor de R$ 2.640,00. As inscrições seguem até o próximo dia 28 deste mês, por meio do endereço eletrônico do Instituto Vicente Nelson, https://www.institutovicentenelson.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 80,00.

– Seap: oferta 89 vagas nos níveis fundamental, médio e superior. As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet, pelo site https://dgp.seap.pa.gov.br/sisp. Os candidatos interessados podem se inscrever até às 23h59 de quinta-feira (25). A remuneração varia entre R$ 1.215,50 e R$ 1.724,64, com um acréscimo de R$ 1.000,00 de auxílio alimentação.

– Universidade Federal do Pará (UFPA): processo seletivo oferta duas vagas para o cargo de Professor Substituto, com candidatos com pós-graduação. A remuneração varia de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. As inscrições seguem até amanhã (23) pelo site https://www.ceps.ufpa.br/. O valor da taxa de inscrição é de R$ 80,00.

– Universidade Federal do Pará (UFPA): oferta quatro vagas para Professores Substitutos do Magistério Superior e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, por tempo determinado. A remuneração varia de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. As inscrições seguem até o dia 31 deste mês, pelo site https://www.ceps.ufpa.br/. O valor da taxa de inscrição é de R$ 80,00.

– Universidade Federal do Pará (UFPA): processo seletivo oferta uma vaga para docente da área de Antropologia Social/Povos Populares Tradicionais, com remuneração que varia de R$ 5.982,39 a R$ 22.377,72 ao mês. As inscrições seguem até o dia 8 de fevereiro deste ano, pelo site https://www.ceps.ufpa.br/. O valor da taxa de inscrição é de R$ 180,00.

– Universidade Federal do Pará (UFPA): oferta três vagas para o cargo de Professor Substituto do Magistério Superior. A remuneração varia de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02. As inscrições seguem até o dia 1º de fevereiro deste ano, pelo site https://www.ceps.ufpa.br/. O valor da taxa de inscrição é de R$ 80,00.

– Universidade Federal do Pará (UFPA): oferta uma vaga para o cargo de Professor Adjunto A, com candidato com doutorado, junto ao Instituto de Tecnologia. A remuneração mensal é no valor de R$ 10.481,64. As inscrições seguem até o dia 2 de março deste ano, pelo site https://www.ceps.ufpa.br/. O valor da taxa de inscrição é de R$ 180,00.

– Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa): oferta 24 vagas para o cargo de Professor da Carreira do Magistério Superior, com candidatos com mestrado e/ou doutorado. A remuneração varia de R$ 7.312,77 a R$ 10.481,64, além de auxílio-alimentação de R$ 658,00. As inscrições seguem até o dia 4 de fevereiro deste ano, pelo site https://sigrh.unifesspa.edu.br/sigrh/public/home.jsf. A taxa é de R$ 120,00.

