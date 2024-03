Mulher é morta a facadas em Parauapebas, no Pará, e dois suspeitos são presos

Dois homens suspeitos de assassinar mulher a facadas são presos em Parauapebas, no PA — Foto: Reprodução TV Liberal

Companheiro da vítima informou a polícia quem seriam os responsáveis pelo crime, detalhando as características da dupla.

Uma mulher foi assassinada a facadas no último fim de semana na avenida Bom Jardim, no bairro Bela Vista, em Parauapebas, região sudeste do estado.

Para a polícia, o companheiro da vítima, identificada como, Divanilda Cruz da Silva, informou que dois homens seriam os responsáveis pela morte, detalhando as características da dupla.

Após buscas na região, os suspeitos identificados como Domingos Campos da Silva Filho e Gabriel Morais de Sousa, foram presos em flagrante no bairro São Lucas, a 1 Km de distância do local do crime.

No momento da abordagem, a dupla ainda tentou correr para uma região de mata, mas foram alcançados pelos policiais. A arma utilizada no crime foi abandonada no local.

O caso foi registrado na delegacia de Parauapebas, onde os dois suspeitos foram encaminhados. Um inquérito foi aberto para apurar a motivação do crime.

Fonte: Por g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/03/2024/16:38:14

