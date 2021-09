Governo do Pará quer criar mais 1 Unidade de Conservação que atinge Novo Progresso e Jacareacanga

Estado do Pará quer criar mais 1 Unidade de Conservação (Imagem Google)

O governo do Estado do Pará planeja criar mais uma Unidade de conservação da Natureza Estadual nas Glebas São Benedito e Rio Azul, localizadas nos municípios de Novo Progresso e Jacareacanga, ambas dentro do território paraense, mas que fazem divisa com o Estado de Mato Grosso.

Em função da logística, grande parte dos proprietários destas áreas, principalmente da Gleba São Benedito, são moradores das cidades de Alta Floresta e Paranaíta. Eles foram surpreendidos pelo comunicado do IDEFLOR -Bio [Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Bio Diversidade do Estado do Pará], convocando-os para participarem de uma audiência pública para debater a criação da Unidade, no próximo dia 15 de setembro, na Pousada Thaimaçu. “O evento é presencial, mas será disponibilizado um link para a participação por vídeo conferência”.

O IDEFLOR- Bio tem como presidente, Karla Lessa Bengtson, que deverá estar presente na audiência pública. No comunicado, ela adianta que o objetivo da criação da Unidade de Preservação na Gleba São Benedito, destaca-se “a preservação dos rios São Benedito e Azul, das espécies da ictiofauna, da fauna terrestre residente e migratória, da flora, das nascentes, das áreas de preservação permanente, das paisagens naturais e microclimas, assim como o uso natural e sustentável dos recursos naturais, com tecnologia apropriadas para a sustentabilidade, gerando emprego e renda por meio do ecoturismo e melhorando a qualidade de vida da população envolvida”.

Porém, para o presidente do Sindicato Rural de Paranaíta, Ivan Moreno, somente na Gleba São Benedito são mais de 100 produtores, que estão apreensivos com a criação da Unidade de preservação, apesar de ainda não terem muitas informações sobre o projeto do governo do Estado do Pará.

“Estamos analisando o processo e o convite para a audiência. Recebemos o comunicado no dia 28 de agosto e a audiência já vai acontecer no dia 15 de setembro. E marcaram para a pousada Thaimaçu e porque não fazer num local público?”, questiona.

Ivan enfatiza que junto com advogados e outros produtores estão analisando o processo de criação da unidade de Preservação, para entender os principais pontos do processo. “Com certeza não tem vantagem nenhuma para a gente”, antecipa.

Segundo ele, o município de Jacareacanga, 93% de seu território é coberto por mata nativa. E a criação da unidade irá abranger mais de 300 mil hectares. “Não tem porque fazer uma reserva no único setor produtivo do município. Já tem uma reserva que margeia as margens dos rios Azul e São Benedito. O pessoal do Pará quer ampliar esta reserva. Mas pelo tamanho da área, não é apenas as margens do rio que serão preservadas, mas a gleba toda”, teme ele.

“Mas ainda não temos maiores informações e vamos estudar o processo para termos conhecimento para participar da audiência. Estamos temendo que coisa boa não será para nós”, disse Ivan.

Jornal Folha do Progresso com informações Jornal MT Norte Por:José Vieira do Nascimento

