Concursos ofertam 100 vagas em órgãos e secretarias do Pará; remunerações vão até R$ 3.104,35

Pará tem três concursos públicos com inscrições abertas. — Foto:Reprodução.

Confira os prazos de inscrição e quais os cargos disponíveis.

O governo do Pará possui três processos seletivos abertos ofertando 97 vagas em quatro órgãos e secretarias do Estado.

As oportunidades são para todos os níveis de formação, com remuneração de R$ 1.215,50 a R$ 3.104,35.

As inscrições são exclusiva no site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (Sispros) – no link: https://www.sipros.pa.gov.br/.

Confira a seguir quais os concursos disponíveis e seus respectivos prazos de inscrição.

Semas

Terminam nesta sexta-feira (23) as inscrições no processo seletivo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). São no total 47 vagas para 5 cargos na secretaria.

A remuneração é de R$ 1.215,50 a R$ 3.104,35. A contratação é por prazo determinado, em funções temporárias de níveis fundamental, médio e superior.

Os cargos ofertados são:

técnico em gestão de meio ambiente

técnico em gestão de informática

técnico em gestão pública

assistente administrativo

auxiliar operacional

ParáPaz

O certame da Fundação ParáPaz tem inscrições abertas a partir desta sexta-feira (23) até dia 26 de junho.

São 19 vagas em 6 cargos em Belém e Marabá, sendo que as contratações são de caráter temporário. Veja a disponibilidade de vagas:

12 vagas para nível superior;

5 vagas para nn´ivel médio;

e 2 vagas para nível fundamental.

A remuneração vai de R$1.215,50 a R$ 2.053,54, acrescida de gratificação e benefícios.

Os cargos ofertados são os seguintes:

técnico em administração e finanças

técnico em gestão social

assistente administrativo

enfermeiro;

técnico de enfermagem

auxiliar operacional

Sespa

As inscrições no concurso da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) também começam nesta sexta-feira (23). O prazo vai até 27 de junho.

São ofertadas 20 vagas em 9 cargos, com remuneração de R$ 1.215,50 a R$ 2.053,54.

As contratações são de caráter temporário em níveis médio, técnico e superior em Centros Regionais de Saúde, Hospitais e USIPAZ.

Os cargos ofertados são os seguintes:

farmacêutico

fisioterapeuta

médico

odontólogo

agente de controle de endemias

técnico de enfermagem

técnico em higiene dental

técnico em patologia clínica

enfermeiro

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/06/2023/15:18:04

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...