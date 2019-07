Pró-Saúde abre três vagas para o Hospital Metropolitano

A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, gestora do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, está com processo seletivo aberto para os cargos de Enfermeiro(a), Técnico(a) de Enfermagem e Farmacêutico(a) (vaga temporária). Interessados devem cadastrar currículo e se candidatar no endereço eletrônico prosaude.org.br/trabalheconosco. Para todas as oportunidades a organização oferece vale-transporte, refeitório, ginástica laboral, massoterapia, programa de treinamentos e convênio com empresas parceiras.

No cargo de Enfermeiro(a), o candidato deve ter diploma de ensino superior em Enfermagem e registro de classe. As atividades desenvolvidas incluem: auxiliar a equipe médica e executar cuidados de enfermagem aos pacientes de suas responsabilidades; prescrever cuidados de enfermagem, realizar e supervisionar sua execução; elaborar curativos complexos; prestar cuidados de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas.

Já o(a) Técnico(a) de Enfermagem desenvolverá atividades como: receber pacientes admitidos na unidade e orientá-los quanto aos protocolos e procedimentos do hospital; executar cuidados relativos à higiene, alimentação, movimentação dos pacientes e limpeza concorrente da unidade; administrar medicações e tratamento prescritos; verificar e anotar sinais vitais, controle hídrico e outros, nos horários prescritos. Para concorrer é necessário certificado de curso profissionalizante e registro no conselho de classe.

Candidatos interessados em concorrer à vaga de Farmacêutico (temporário) devem possuir ensino superior completo em Farmácia e registro ativo no conselho de classe. Entre as atividades atribuídas ao cargo estão: assegurar que o medicamento seja administrado na dose, frequência, via de admissão e horário corretos; realizar a reconciliação medicamentosa e orientação de alta; desenvolver plano de cuidados farmacêuticos individual para cada paciente e verificar a adesão do paciente ao tratamento medicamentoso.

Sobre o HMUE

Referência no tratamento de média e alta complexidades em traumas e queimados para a região Norte pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), localizado em Ananindeua (PA), dispõe de 198 leitos operacionais nas especialidades de traumatologia, cirurgia geral, neurocirurgia, clínica médica, pediatria, cirurgia plástica exclusivo para pacientes vítimas de queimaduras, além de leitos de UTI.

O HMUE recebe pacientes da Região Metropolitana de Belém, dos diferentes municípios do Pará e também de outros estados. Em 2018, realizou mais de meio milhão de atendimentos, entre internações, cirurgias, exames laboratoriais e por imagem, atendimentos multiprofissionais e consultas ambulatoriais.

Sobre a Pró-Saúde

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade. Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 23 cidades de 11 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

A criação da Pró-Saúde fez parte de um movimento que estava à frente de seu tempo: a profissionalização da ação beneficente na saúde, um passo necessário para a melhoria da qualidade do atendimento aos pacientes que não podiam pagar pelo serviço. O padre Niversindo Antônio Cherubin, defensor da gestão profissional da saúde e também pioneiro na criação de cursos de Administração Hospitalar no País, foi o primeiro presidente da instituição.

