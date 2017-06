Confira o endereço das juntas de serviço militar do Pará para fazer o alistamento

Jovens do sexo masculino que completam 18 anos até dezembro devem passar pelo processo. Prazo para alistamento segue até o dia 30 de junho.

As Juntas de Serviço Militar (JSM) do Estado do Pará recebem até a próxima sexta-feira (30) os jovens do sexo masculino que completam 18 anos até dezembro deste ano e que devem fazer o alistamento militar obrigatório.

Os jovens devem comparecer às JSM portando os seguintes documentos: certidão de nascimento ou RG, comprovante de residência e duas fotos 3×4 recentes.

Os candidatos que têm CPF podem fazer o procedimento também diretamente pela internet, na página das Forças Armadas, até a meia-noite.

Confira o enderço das JSM em Belém:

BELÉM – Espaço das Palmeiras – Trav 1º Março , entre Ó de Almeida e 28 de Setembro – Bairro da Campina

DISTRITO DE ICOARACI – Rua 15 de Agosto, 901 – Divisão de Operações

DISTRITO DE MOSQUEIRO – Av. 15 de Novembro, nº 664 – Ag. Municipal

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso

