Copa Sul-Americana: Cuiabá perde para o Palestino em casa e é eliminado

Foto: Reprodução/X/Cuiabá | O Cuiabá está eliminado da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira (25), o Dourado perdeu para o Palestino-CHI por 2 a 1, na Arena Pantanal, em Cuiabá, na partida de volta dos playoffs do torneio continental. Junior Marabel e Gonzalo Sosa marcaram para os visitantes, e André Luís diminuiu para os mandantes.

Com o resultado negativo, o Dourado, que empatou por 1 a 1 o duelo de ida, deu adeus à competição. Agora, o Palestino enfrenta o Independiente Medellín-COL, nas oitavas de final do torneio. O confronto ainda não tem data definida.

O Cuiabá volta a campo no próximo domingo (28), às 19h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. O Dourado jogará novamente em casa, diante do Athletico-PR, pela 20ª rodada do torneio. Já o Palestino joga diante do Cobreloa na segunda-feira, pela 17ª rodada do Campeonato Chileno. A partida acontece às 21h (de Brasília), no Estádio Zorros del Desierto.

Os gols

Aos oito minutos, a equipe chilena abriu o placar, com Marabel. O atleta recebeu em velocidade e finalizou de primeira. O gol, apesar de ter sido invalidado pelo assistente de campo, foi confirmado pelo VAR.

Sosa anotou o segundo do Palestino no jogo aos 16 da segunda etapa. O camisa 9, bem colocado na área, recebeu o cruzamento de Ariel Martínez, antecipou a zaga e cabeceou para o fundo das redes.

Até que aos 32, o atacante, em nova jogada, cortou e finalizou. A bola bateu na marcação, sobrando assim para André Luís, que não perdoou e diminuiu o marcador.

Após o gol, o Cuiabá manteve a posse de bola para tentar entrar na linha defensiva do Palestino, mas não criou grandes chances.

Fonte: CNN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/07/2024/06:41:23

