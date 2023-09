Corinthians fica no empate com Fortaleza em ida da semi da Sul-Americana

O Corinthians empatou com o Fortaleza em 1 a 1 na noite desta terça-feira, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Yuri Alberto marcou o gol do Timão, enquanto Zé Welison anotou o tento do Leão do Pici.

Com esse resultado, a eliminatória está completamente aberta. A volta da semifinal está marcada para o dia 3 de outubro (terça-feira), na Arena Castelão, em mesmo horário.

Agora, o Corinthians volta a entrar em campo no próximo sábado, contra o São Paulo, fora de casa. Já o Fortaleza vai receber o Grêmio no mesmo dia, também pelo Campeonato Brasileiro.

O jogo – O primeiro tempo começou com domínio do Fortaleza, mesmo atuando como visitante. O Leão do Pici abriu o placar aos 22 minutos com Zé Welison, que completou de cabeça o cruzamento de Marinho em cobrança de escanteio. O tento foi inicialmente invalidado por conta de uma suposta falta em cima de Fábio Santos, mas após revisão no VAR, o árbitro Esteban Ostojich validou a jogada.

Após o gol, o Corinthians entrou na partida e passou a empurrar o Fortaleza para o campo de defesa. O gol de empate saiu aos 40 minutos, com Yuri Alberto, que recebeu passe em profundidade de Renato Augusto e bateu firme, no canto, para deslocar João Ricardo.

O segundo tempo voltou mais equilibrado, com as equipes alternando momentos de controle da posse de bola. Pikachu entrou na vaga de Marinho e arriscou algumas jogadas, como a finalização para fora, aos nove minutos do segundo tempo.

O Timão respondeu com algumas investidas, com chutes de Yuri Alberto e Renato Augusto, mas que pouco assustaram a torcida do adversário. Luxemburgo apostou em mais velocidade pelos lados, com Gustavo Mosquito e Romero, mas obteve pouco retorno.

Na reta final de partida, o Timão ainda esboçou uma pressão final, mas não conseguiu chegar em boas condições para colocar João Ricardo para trabalhar. O placar se manteve até o final.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Rodrigo Coca/assessoria)/e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/09/2023/07:41:33

