Corinthians segura empate e impede título do Internacional no Beira-Rio

O Flamengo não venceu o São Paulo no Morumbi e deixou tudo nas mãos do Internacional. Mas, o Colorado também não conseguiu vencer o Corinthians no Beira-Rio na noite desta quinta-feira.

O empate por 0 a 0 impediu que a equipe gaúcha voltasse a ser campeã do Campeonato Brasileiro depois de 41 anos, e confirmou mais uma taça para os flamenguistas.

Depois de 38 rodadas, os cariocas terminaram na liderança com 71 pontos, um a mais que o Inter. Já o Corinthians ficou com 51 pontos, na frustrante 12ª posição.

Vagner Mancini não teve à disposição uma série de jogadores, tanto por lesão quanto por opção ou precaução. O técnico corintiano, então, apostou em uma formação inédita. O Inter, por sua vez, foi a campo com o que tinha de melhor, a exceção de Rodinei, expulso contra o Flamengo.

Para a surpresa de muitos, os visitantes começaram melhor. Mas, não demorou para o Colorado começar a dificultar as coisas. E nessa hora apareceu o VAR.

Primeiro, o juiz que fica no vídeo discordou da decisão de campo quanto a um pênalti cometido por Ramiro, que cortou cruzamento com o braço, depois de deslizar no gramado. O árbitro do jogo foi chamado ao monitor e cancelou sua primeira decisão por entender que Ramiro usou o braço apenas para se apoiar.

Depois, Yuri Alberto foi às redes, mas estava em posição irregular. Na etapa final, logo no início, Cássio fez uma defesa espetacular, com o pé, após cabeçada de Edenílson, e depois tocou na bola em chute de Caio, que ainda teve a bola explodindo na trave.

Enquanto isso, no Morumbi, os gols iam saindo e deixando o Inter entre a ansiedade e o desespero, dependendo apenas dos próprios esforços. Um gol em cima do Timão e tudo mudaria.

Foi pressão até o fim. Aos 51 minutos, teve gol anulado do Inter por causa de um impedido de Edenílson. Não teve jeito. O Corinthians seguro o empate, se fechou na defesa e impediu o título do Inter no Beira-Rio. Foi o fim de um sonho que já dura 41 anos. A taça, dessa vez, ficou com o Flamengo.

Agora, sim, todo mundo parte para a temporada 2021. O Corinthians vai estrear no Campeonato Paulista contra o Bragantino, fora de casa, domingo, às 18 horas.

O Inter vai abrir sua campanha no Campeonato Gaúcho na segunda-feira, às 20 horas, contra o Juventude, no Beira-Rio.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/assessoria)25/02/2021 22:53

