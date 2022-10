Corpo de homem é encontrado boiando às margens do rio Tocantins

O corpo foi analisado e removido por peritos da Polícia Científica do Pará (PCP). (Foto:Reprodução/ Correio de Carajás)

A principal suspeita é de morte por afogamento

O corpo de um homem não identificado foi encontrado boiando, na tarde desta quinta-feira (13), na margem esquerda do rio Tocantins, próximo ao antigo Areal Piauí, na avenida Transmangueira, em Marabá, no sudeste paraense.

O corpo foi analisado e removido por peritos da Polícia Científica do Pará (PCP). Aparentemente, o homem não apresentava sinais de violência. A principal suspeita é de morte por afogamento, mas ainda não há informações sobre as circunstâncias do caso. A Polícia Civil investiga o ocorrido.

De acordo com informações repassadas por moradores da área, o trabalhador de um estaleiro foi quem avistou o corpo e acionou o Corpo de Bombeiros. Os militares removeram o cadáver para a terra firme. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o cadáver em estado inicial de decomposição.

O homem trajava apenas uma cueca. Em uma das pernas, ele tinha uma tatuagem com as seguintes características: um coração transpassado por uma cruz, com o nome “Júnior”, logo abaixo, a palavra “amor”.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Marabá, que realiza o levantamento de mais informações para elucidar a morte do homem. Um laudo emitido pela Polícia Científica do Pará, com a causa da morte, deverá compor o inquérito policial.(As informações são do site Correio de Carajás).

Jornal Folha do Progresso em 14/10/2022/

