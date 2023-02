Corpo de homem é encontrado boiando no Rio Tapajós, em Aveiro

(Foto:Reprodução) – Na manhã desta segunda-feira (06), um corpo foi encontrado boiando no Rio Tapajós , no Distrito de Fordlândia, município de Aveiro (PA).

De acordo com informações de populares, o corpo é de um homem moreno, com cerca de 1,70 de altura.

Segundo moradores do local, o corpo, que estava bastante inchado e em estado avançado de decomposição, vinha descendo na correnteza do rio, quando teria sido avistado por uma balsa que estava passando na região. Três pessoas em uma voadeira trouxeram o corpo para a margem do Tapajós.

As autoridades foram acionadas e a polícia já está no local para realizar os procedimentos cabíveis. Até o momento, nenhuma informação adicional foi divulgada pela polícia e a vítima ainda não foi identificada. (Com informações do Portal Giro).

