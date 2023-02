Aprenda a BLOQUEAR prints das suas mensagens no WhatsApp e aumente sua segurança

Saiba mais sobre como utilizar esse recurso que pode bloquear prints e ganhe mais segurança no WhatsApp / Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

O WhatsApp é um dos aplicativos mais populares no Brasil e em todo mundo hoje em dia.

De acordo com os dados de um levantamento obtido a partir da empresa Sensor Tower, em 2019 o WhatsApp foi o aplicativo que ocupou o primeiro lugar dentre os mais populares do mundo com cerca de 850 milhões de downloads, somando a AppleStore a PlayStore.

Uma das razões que faz com que o aplicativo mensageiro tenha tanta procura é a quantidade de recursos gratuitos que ele libera para os seus usuários.

Assim, os usuários do WhatsApp podem utilizar as ferramentas para fazer ligações de vídeo e de áudio, trocar vídeos e fotos, enviar áudios e até mesmo realizar transações financeiras. Veja mais a seguir.

Fotos e vídeos com visualização única

Um dos recursos lançados mais recentemente pelo WhatsApp e que rapidamente atingiu uma forte popularidade foi o envio de fotos e vídeos com visualização única.

Isso acontece já que, anteriormente, era possível apenas enviar fotos e vídeos para a conversa com alguém e, caso a pessoa baixasse-os, ela poderia ficar com uma cópia em seu celular.

No entanto, agora com o recurso de enviar fotos e vídeos com visualização única, a pessoa que recebeu esses conteúdos pode vê-los somente uma vez e, após fechá-lo, não é possível mais ter o acesso.

Para burlar esse recurso, muitas pessoas poderiam printar a foto ou o vídeo assim que abrissem, para, dessa forma, terem uma reprodução do conteúdo.

Como bloquear os prints no WhatsApp?

Quem se sente incomodado com isso e quer buscar uma segurança ainda maior ao utilizar o WhatsApp e enviar essas mídias sensíveis pode contar com um recurso que proíbe tirar prints dessas fotos e vídeos de visualização única. O WhatsApp permite bloquear essas capturas de tela.

Além disso, vale a pena lembrar que com o recurso ativado o usuário de destino das mídias não pode baixá-las para o seu celular, não pode salvá-las para acessar mais tarde e também não podem repassar para uma outra conversa no WhatsApp.

Como funciona?

Para utilizar o recurso, basta optar por enviar as fotos e vídeos de visualização única. Assim, abra uma conversa em grupo ou individual e toque no ícone de câmera, que estará na parte inferior direita do aplicativo.

Em seguida, selecione uma foto da sua galeria ou faça o registro na hora. É possível adicionar uma legenda, caso você queira, e o tamanho deve ser de até 16GB.

Feito isso, toque no ícone que representa o número 1 e envie a mídia.

Ao receber, a pessoa abrirá o conteúdo e, caso ela tente fazer uma captura de tela, ela receberá o alerta de que, por razões de segurança, não é possível printar mídias que tenham sido enviadas em visualização única.

Conheça o menu secreto do WhatsApp

O WhatsApp é um dos aplicativos mais utilizados pelos cidadãos brasileiros. Prova disso, é que o mensageiro encontra-se no ranking de usuários atuais.

Neste sentido, o que muitos não sabem, é que o mensageiro conta com diversas funções, onde muitas das vezes, sequer são notadas pelos usuáriso.

Desse modo, uma dessas funções é a presença de um ‘menu secreto’ do WhatsApp. Para melhor entender, trata-se de um menu “oculto”, onde o usuários podem contar com funções como acessar a câmera, criar uma nova conversa, ver as mensagens recebidas, criar atalhos, entre outras coisas.

Ainda vale salientar que todas essas funções estão disponíveis fora do aplicativo. Ou seja, os usuários não precisam nem mesmo acessar o mensageiro para contar com os recursos.

Para encontrá-los, portanto, basta ir até a página inicial do seu aparelho celular e encontrar o ícone do WhatsApp. Em seguida, a última etapa consiste apenas em selecionar o ícone, mantendo-o apertado, e encontrar a opção que desejar.

Como colocar senha no WhatsApp?

O WhatsApp é um aplicativo que as pessoas podem utilizar para conversar com amigos próximos e parentes. Por essa razão, as conversas podem ter um conteúdo mais íntimo e, por conta disso, ter a privacidade invadida nesse aplicativo, com um terceiro lendo as suas conversas, pode acabar sendo algo desconfortável ou até perigoso.

Isso porque, dependendo do conteúdo das mensagens, caso elas tenham, por exemplo, informações bancárias ou documentais, uma pessoa poderá ter acesso a esses detalhes e utilizá-los.

Assim, pode ser necessário investir na segurança do aplicativo, e o que muita gente pode não saber é que existe a possibilidade de colocar uma senha no WhatsApp.

O primeiro passo é abrir o aplicativo do WhatsApp e ir em configurações, ao clicar nos três pontinhos que aparecem no menu. Feito isso, vá em “conta”, prossiga em “privacidade” e role esta parte até o final, onde você lerá uma opção que fala sobre o bloqueio com impressão digital.

Clique nessa opção e habilite o bloqueio desse modo, sendo necessário definir por quanto tempo você deseja que o WhatsApp permaneça aberto até que haja o bloqueio.

Confira as novas funcionalidades do mensageiro

O WhatsApp está sempre lançando novas funções para melhorar a experiência dos seus usuários. Confira algumas que saíram, mas que você provavelmente não sabia:

Deixar um grupo sem ser percebido: antigamente, isso não era possível, pois as pessoas recebiam a mensagem de que um determinado número tinha deixado o app. Agora, ao sair, não há mensagem nenhuma;

Enviar arquivos grandes: antes, o limite de peso dos arquivos era de 100MB, mas agora é de 2GB;

Reproduzir áudio sem estar na conversa: antigamente, os áudios não podiam ser ouvidos se você estivesse em uma conversa, mas agora é possível conversar com uma pessoa enquanto ouve a mensagem de outra;

Chamas de voz com mais de uma pessoa: agora, o app permite chamadas de áudio com até trinta e duas pessoas ao mesmo tempo, bem como silenciar participantes;

Conectar o app em vários locais: por fim, você pode conectar sua conta em vários dispositivos, caso tenha um computador, como pela web ou pelo aplicativo baixado.

O que pode banir a sua conta?

Muita gente pode não saber disso, mas descumprir algumas regras dos termos de uso e condições do WhatsApp pode fazer com que a sua conta seja banida. Ao ter a conta banida, isso significa que aquele número não terá mais direito a criar uma conta por meio do aplicativo. Além disso, os arquivos de mídia e outros poderão ser perdidos e poderá não ser possível recuperá-los.

Utilizar figurinhas que sejam consideradas impróprias

Pirataria

Denúncias excessivas da sua conta, ou seja, daquele número

Envio de spam, caso as pessoas denunciem a sua conta. Caso acatem a denúncia, poderá ocorrer a suspensão, a qual varia entre algumas horas, dias, ou para sempre

Utilizar versões que não são as oficiais: muitas versões alternativas podem oferecer recursos e ferramentas que não constam na versão do app original. Contudo, utilizar essas versões é perigoso e o aplicativo oficial, caso descubra, poderá banir a conta infratora.

Golpes mais comuns do WhatsApp

Cair em golpe no WhatsApp, apesar de ser uma situação completamente desagradável, é algo recorrente entre boa parte dos usuários. Isso porque, os criminosos estão sempre buscando formas de inovação.

Por esse motivo, é de suma importância atentar-se aos golpes mais comuns, para que assim seja possível evitar tornar-se uma vítima. Alguns deles são:

Golpe do código de verificação

Normalmente, nesse golpe, os criminosos se passam por alguma instituição bancária ou qualquer outro serviço em que o usuário possa ter uma conta ativa.

Assim, os golpistas encaminham um código de verificação, visando confirmar a identidade da vítima. Logo, quando a vítima passa o código para o indivíduo, seu WhatsApp é imediatamente clonado.

Falsa identidade

Outro golpe extremamente comum, é onde os criminosos conseguem acesso à lista de contatos da vítima, e em seguida, criam uma nova conta com a mesma foto de perfil.

Após fazer isso, os criminosos encaminham mensagens para parentes e amigos pedindo dinheiro emprestado, alegando alguma emergência.

Falsa compra

Por fim, um outro golpe extremamente utilizado atualmente é a das falsas compras. Nesse golpe, os criminosos oferecem determinado produto e solicitam um PIX para garantir a compra.

Acontece, no entanto, que após realizar o pagamento, a vítima é imediatamente bloqueada, além de não obter o que foi “comprado”. (Com informações do (pronatec.pro.br/Said Slaibi).

