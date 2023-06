Corpo de homem que estava desaparecido há 5 meses é encontrado enterrado, no Pará

(Foto: Divulgação) – A Polícia localizou o corpo de um homem vítima de homicídio qualificado, encontrado na zona rural do município de Igarapé-Miri, no nordeste do Pará.

Segundo a polícia, a vítima foi identificada como Andrei Clei Rodrigues Fortes, que, conforme a família dele, estava sumido desde janeiro deste ano. O corpo foi localizado, e depois exumado, por volta das 16 horas de quarta-feira (14).

A Polícia Científica do Pará também participou desses trabalhos. No decorrer das investigações, os policiais da Delegacia de Igarapé-Miri conseguiram informações sobre a localização do corpo de Andrei, que estava em uma mata que fica a dois quilômetros do ramal do Arapari.

Em uma ação conjunta com a Polícia Militar, a equipe da Polícia Civil localizou o corpo da vítima. O corpo estava enterrado naquela área. Ainda segundo fontes da polícia, os suspeitos de serem os autores do homicídio seriam um adolescente e dois integrantes do “antigo Bonde 157”: Anildo Braga Valente, conhecido como “Sanguinário”, e Benedito Correa Borges, mais conhecido como “Bené”.

Eles morreram durante uma intervenção policial, em abril deste ano, como parte da “Operação Esparavel”, deslanchada para combater a criminalidade na região do Baixo Tocantins. Ainda segundo a Polícia Civil, foram solicitadas as perícias necessárias e a investigação continua para a elucidação completa do homicídio qualificado.

Fonte: | O Liberal

