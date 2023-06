No Pará, 71 novos municípios poderão solicitar credenciamento de unidades pelo Farmácia Popular

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Beneficiários do Bolsa Família terão acesso gratuito a todos os medicamentos do programa

O Governo Federal retoma o Farmácia Popular do Brasil com a expansão da oferta de medicamentos gratuitos e o credenciamento de novas unidades. Após oito anos sem novas farmácias credenciadas, o Ministério da Saúde retoma as novas habilitações priorizando os municípios de maior vulnerabilidade que aderiram ao programa Mais Médicos. Ao todo, 811 cidades poderão solicitar credenciamento de unidades em todas as regiões do país, sendo 94,4% delas no Norte e Nordeste.

No Pará, 71 novos municípios poderão ser atendidos com o programa, totalizando 143 cidades com credenciamento de farmácias. Dessa forma, o acesso à saúde passa a ser completo para essa população – do atendimento médico ao tratamento. Com as novas habilitações que serão abertas, a expectativa é que o Farmácia Popular, até o fim do ano, passe a ter unidades em 5.207 municípios brasileiros, equivalente a 93% do território nacional.

Confira a lista dos novos municípios

Em uma ação inédita, todos os beneficiários do Bolsa Família poderão retirar os 40 medicamentos disponíveis no programa gratuitamente. A iniciativa amplia o acesso à assistência farmacêutica a 55 milhões de brasileiros. A retomada dessa estratégia é mais uma iniciativa para resgatar o direito à saúde e vida digna para todos.

A saúde da mulher terá prioridade. Essa população terá acesso gratuito aos medicamentos indicados para o tratamento de osteoporose e contraceptivos. São produtos que eram oferecidos pelo Farmácia Popular com preços mais baixos (50% de desconto) e que agora passam a integrar o rol de gratuidade, junto com tratamentos para hipertensão, diabetes e asma. Mais de 5 milhões de mulheres que antes pagavam a metade do valor devem ser beneficiadas com a retirada dos produtos de graça.

O Ministério da Saúde também irá facilitar o acesso ao programa para a população indígena atendida pelos Distritos Sanitários Indígenas (Dsei). Para evitar o deslocamento dessa população, será nomeado um representante de comunidade responsável por retirar os medicamentos indicados, sem necessidade de ter um CPF para ser atendido. Essa iniciativa entrará em prática em um projeto piloto no território Yanomami, em Roraima.

Saiba mais sobre o novo Farmácia Popular

Municípios do Pará que poderão solicitar credenciamento de unidades

Afuá

Água Azul do Norte

Alenquer

Almeirim

Anajás

Augusto Corrêa

Aveiro

Bagre

Baião

Bannach

Belterra

Bonito

Brejo Grande do Araguaia

Cachoeira do Arari

Cachoeira do Piriá

Chaves

Colares

Concórdia do Pará

Curralinho

Curuá

Eldorado dos Carajás

Faro

Garrafão do Norte

Gurupá

Igarapé-Açu

Inhangapi

Ipixuna do Pará

Irituia

Jacareanga

Juruti

Limoeiro do Ajuru

Magalhães Barata

Maracanã

Marapanim

Melgaço

Mocajuba

Monte Alegre

Muaná

Nova Esperança do Piriá

Nova Ipixuna

Nova Timboteua

Oeiras do Pará

Palestina do Pará

Pau D’Arco

Peixe-Boi

Piçarra

Ponta de Pedras

Portel

Prainha

Quatipuru

Salvaterra

Santa Bárbara do Pará

Santa Cruz do Arari

Santa Luzia do Pará

Santa Maria das Barreiras

Santarém Novo

Santo Antônio do Tauá

São Caetano de Odivelas

São Domingos do Capim

São Francisco do Pará

São João da Ponta

São João de Pirabas

São João do Araguaia

São Sebastião da Boa Vista

Senador José Porfírio

Soure

Terra Alta

Terra Santa

Tracuateua

Trairão

Vitória do Xingu

Fonte: Ministério da Saúde/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2023/06:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...