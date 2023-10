Pará tem quase 7 mi hectares para resolver a questão fundiária e ambiental

(Imgem >Reprodução) – A versão completa do estudo, que propõe um Novo Arcabouço Fundiário para a Amazônia, traz dados sobre a situação fundiária de cada estado da região

Somente no estado do Pará, quase 7 milhões de hectares poderiam ser destinados à criação de territórios protegidos. É o que mostra a versão completa do estudo Mesmo jogo, novas regras: uma solução fundiária para a Amazônia, que acaba de ser lançada pelo Instituto Escolhas e agora apresenta as informações de cada estado da região. O estudo, que propõe um Novo Arcabouço Fundiário para a Amazônia, foi desenvolvido em parceria com o Grupo de Políticas Públicas da ESALQ/USP.

Os dados da pesquisa, antecipados em outra publicação há um mês, mostram que 118 milhões de hectares, são terras públicas ainda sem destinação definida e, portanto, vulneráveis à ocupação irregular. 56,4 milhões de hectares já foram ocupados. O restante – 59,5 milhões de hectares – pode e deve ser imediatamente destinado à criação de territórios protegidos, como territórios de ocupação coletiva e Unidades de Conservação.

“O país precisa criar coragem para encarar o problema da situação fundiária na Amazônia de frente e romper o ciclo permanente do ‘invadir, desmatar e depois pedir o título da terra’. E essa mudança começa pela destinação de todas as terras públicas ainda não destinadas, entre glebas públicas e áreas ainda não arrecadadas pelo Estado, para que sejam reconhecidas como áreas não sujeitas a invasões”, defende Sergio Leitão, diretor executivo do Instituto Escolhas.

“A regularização das áreas já ocupadas deve ser avaliada, seguindo parâmetros diferentes daqueles adotados hoje, que terminam por incentivar novas ocupações. Quanto às outras áreas, a ideia é viabilizar uma proteção definitiva. E isso é possível por meio das Unidades de Conservação e da demarcação das terras de povos e comunidades tradicionais”, afirma.

A situação no Pará

O estado do Pará abriga a segunda maior parcela das terras passíveis de destinação. São quase 7 milhões de hectares em terras públicas que podem ser destinados à criação de territórios protegidos, o que equivale a cerca de 11,7% de toda área da Amazônia brasileira que pode ser imediatamente destinada.

Mais 9,8 milhões de hectares abrigam áreas com registro no CAR e indícios de uso. São áreas com desmatamento anterior a 2008 e menores do que 2.500 hectares, ou seja, cumprem dois critérios das leis vigentes sobre regularização fundiária na Amazônia. Desta forma, poderiam ser priorizadas em análises com essa finalidade.

Outros 3,5 milhões de hectares, também com registro no CAR e indícios de uso, possuem desmatamento posterior a 2008, ou áreas maiores que 2.500 hectares, ou ambas as situações. Em casos como esse, análises para eventuais ações de destinação para o uso social da terra e a regularização fundiária demandariam estudos de caso cuidadosos e eventuais alterações na legislação.

Acesse o estudo aqui.

Veja Também:

SPU PROMOVE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM ITAITUBA PARA DISCUTIR REMARCAÇÃO DE ÁREAS DA UNIÃO

Na manhã de sábado (28), foi realizada no Plenário da Câmara Municipal de Itaituba, uma Audiência Pública, promovida pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU). O evento foi presidido pelo Superintendente do órgão no Pará, Marcos Antônio de Souza e contou com a presença de prefeitos, vereadores, representantes de entidades, garimpeiros, agricultores e fazendeiros da região.

Fonte:Isabela Toledo/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/10/2023/15:22:43

