Corpo de menino de 7 anos é encontrado na represa da Hidrelétrica Tucuruí-Pará

Miquéias Rodrigues da Silva, de apenas 7 anos. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Miquéias Rodrigues da Silva brincava com um colega próximo do local do incidente, quando foi arrastado pela correnteza e desapareceu na noite de domingo (31).

O corpo de Miquéias Rodrigues da Silva, de apenas 7 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (1), após mais de 12 horas submerso nas águas da represa da Hidrelétrica Tucuruí, na cidade de Breu Branco, sudeste do Pará. A Polícia Civil está conduzindo as investigações sobre o ocorrido.

O incidente ocorreu por volta das 18h30 de domingo (31), nas proximidades da rua 15 de Novembro, no bairro Bela Vista, área próxima ao lago da hidrelétrica. Conforme relatos das autoridades policiais, Miquéias estava brincando com um amigo durante uma chuva, quando foi arrastado pela correnteza até a represa e desapareceu. Familiares afirmaram que o garoto não sabia nadar.

Apesar do acionamento dos bombeiros de Tucuruí, a ajuda nas buscas ainda na noite de domingo não foi possível devido ao horário. Por conta própria, familiares, amigos e moradores da área deram início às tentativas de localizar o menino. Já na manhã desta segunda, o corpo da criança foi encontrado próximo ao local do incidente.

A Polícia Civil do Pará (PCPA) informou nesta terça-feira (2), por meio de nota, que, de acordo com as investigações, “a criança brincava às margens de um lago quando desapareceu”. O caso ocorreu no último domingo (31), por volta das 18h. O corpo da criança foi localizado na segunda-feira (1) e encaminhado para as perícias necessárias. Equipes da delegacia de Breu Branco investigam o caso.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/04/2024/16:52:35

