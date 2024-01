Criança de 2 anos morre após irmã de 5 atirar acidentalmente

As duas crianças são filhas de um policial militar, que deixou a arma em cima de um balcão ao alcance delas.

Um menino de apenas dois anos foi baleado na cabeça por um disparo feito pela própria irmã, de cinco anos, na casa onde residem, em Rolim de Moura, município de Rondônia. As crianças são filhas de um policial militar, que guardava a arma em casa e a havia deixado em cima de um balcão ao alcance delas.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, as crianças estavam sob os cuidados do pai quando a menina de cinco anos pegou a pistola e disparou de forma acidental.VEJA MAIS

O menino recebeu os primeiros atendimentos em uma Unidade de Pronto Atendimento, mas devido a gravidade do caso precisou ser transferido para um hospital, onde está em coma induzido.

A vítima realizou uma cirurgia na cabeça nesse domingo (21/1), mas devido algumas complicações, irá realizar um novo procedimento nesta segunda-feira (22/1).

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2024/10:13:39

