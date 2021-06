Criança é atropelada por adolescente de 13 anos que pilotava motocicleta em Itaituba

(Foto:Reprodução) – Menino de três anos bateu a cabeça e foi encaminhado ao Hospital Regional do Tapajós (HRT). Veículo pertence ao padrasto do condutor.

Um adolescente que conduzia uma motocicleta atropelou uma criança na tarde desta quinta-feira (17), no distrito de Campo Verde, no quilômetro 30, em Itaituba, no sudoeste paraense. O menino de três anos bateu a cabeça após o impacto da colisão com o veículo pilotado pelo garoto de 13 anos e precisou ser socorrido. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional do Tapajós (HRT). Não há informações sobre o estado de saúde da criança. As informações são do Giro Portal.

Ao que tudo indica, o adolescente conduzia a motocicleta sozinho. O padrasto dele, que não foi identificado, se apresentou na Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. O responsável do menor, que liberou ao garoto a motocicleta para que fosse pilotada por ele, é quem deve responder pelo acidente. O menino não ficou ferido.

Não há informações se o condutor seguia em alta velocidade ou se a criança acabou entrando na via de tráfego de inadvertidamente, portanto as causas do acidente ainda devem ser apuradas pelas autoridades competentes. O veículo que o adolescente pilotava foi recolhido pela Polícia Militar e levado para o pátio da 19ª Seccional de Polícia Civil.

