Criança indígena de 5 anos é encontrada morta com sinais de violência

Menina era deficiente física, não falava e estava desaparecida desde segunda-feira (25) (Foto:Reprodução)

Vanessa foi encontrada pelo pai em um córrego, próximo da aldeia

Uma criança indígena de apenas 5 anos foi encontrada morta, com sinais de violência, na região do município de Arame, próximo a São Luís (MA). Vanessa Gomes Guajajara era deficiente física e estava desaparecida desde a manhã de segunda-feira (25).

Segundo a mãe da criança, Regina Guajajara, a menina desapareceu da Aldeia Barreirinha, que faz parte da Terra Indígena Arariboia, em um momento de distração, quando ambas estavam lavando louças dentro de casa.

Após o sumiço da menina, policiais militares foram acionados e realizaram buscas pela região. Vanessa foi encontrada pelo pai em um córrego, próximo da Aldeia Barreirinha, e com marcas de violência.

“A criança é uma deficiente física, não andava direito, não falava. Os índios querem justiça”, afirmou Érika Nogueira, que é ativista dos povos indígenas no Maranhão.

A Polícia Federal informou que o caso não se tratava de violação dos direitos indígenas e deve ficar a cargo da Polícia Civil, que ainda não sabe a motivação do crime.

27.01.21 15h21

