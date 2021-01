Estudantes são selecionados pelo Instituto Global Attitude para projeto de monitores

As inscrições para o programa seguem abertas até o dia 31 de janeiro de 2021

O Instituto Global Attitude seleciona estudantes de graduação de todo o país para as vagas do primeiro semestre de 2021 do programa de monitores do projeto MONUEM-ERESP. Os selecionados levarão o conceito de Modelo de Nações Unidas para as escolas da rede pública. Neste ano, os primeiros meses do projeto serão on-line, por causa da pandemia de Covid-19, mas há possibilidade de ser híbrido (presencial e virtual), sendo que os monitores fora de São Paulo poderão continuar no formato remoto.

A iniciativa visa estimular a reflexão sobre temas da agenda internacional, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável postulados pelas Nações Unidas, além de desenvolver habilidades socioemocionais, técnicas de negociação e resolução de conflitos.

Podem participar estudantes que tenham familiaridade com Modelos de Nações Unidas, e que cursam partir do 2° ano da graduação de diversos cursos como Relações Internacionais, Administração Pública, Economia, Direito e áreas correlatas.

Durante o processo, os monitores são supervisionados pela equipe do Instituto Global Attitude e acompanhados por uma coordenadora acadêmica e uma professora especialista em relações internacionais, que auxiliam na programação de cada uma das tarefas e na didática em sala de aula.

Para tanto, os monitores preparam e lecionam aulas semanais sobre o sistema internacional, o funcionamento da Organização das Nações Unidas (ONU) e outros assuntos relacionados. O trabalho desenvolvido é válido para cálculo de horas de atividades complementares demandadas pelas universidades.

Inscrições

As inscrições para o programa de monitoria do projeto MONUEM-ERESP seguem abertas até o dia 31 de janeiro de 2021.

Para participar, o candidato deve acessar a página de inscrição e enviar e-mail para gustavo@globalattitude.org.br, obedecendo às seguintes instruções:

– colocar no assunto o título “Monitor(a) Voluntário”;

– escrever no corpo do e-mail um parágrafo falando sobre a motivação para participar do projeto;

– anexar um currículo.

