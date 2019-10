Cruzeiro tem gol anulado e Abel estreia com derrota contra o Goiás

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria/arquivo)-30/09/2019 20:50 – O técnico Abel Braga estreou no comando do Cruzeiro de maneira malsucedida na noite desta segunda-feira. No Estádio Serra Dourada, o time celeste teve um gol anulado pelo VAR e, vazado por Alan Ruschel, perdeu por 1 a 0 para o Goiás.

Com 30 pontos ganhos, o Goiás sobe para o 11º lugar na tabela de classificação. Já o Cruzeiro segue com apenas 19 pontos e quatro vitórias, perigosamente no 17º posto. O Fluminense, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 22 pontos e seis triunfos.

Pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro volta a campo para enfrentar o Internacional às 21 horas (de Brasília) deste sábado, no Estádio do Mineirão. O Goiás, por sua vez, tem como próximo adversário o Ceará às 16 horas de domingo, no Castelão.

O Jogo – O Cruzeiro desperdiçou uma grande oportunidade de marcar no Serra Dourada logo no começo da partida. Em jogada individual pela esquerda, David passou por dois marcadores e cruzou. Do outro lado, Robinho completou de primeira e mandou pela linha de fundo.

Pouco depois, Michael recebeu de Léo Sena, virou e, mesmo de longe, resolveu bater para o gol. A bola passou à direita da meta defendida por Fábio, com algum perigo. Assim, a etapa inicial do confronto acabou encerrada com o placar inalterado em Goiânia.

O Cruzeiro chegou a balançar as redes aos 4 minutos do segundo tempo. David levou até o fundo pela esquerda e cruzou rasteiro para Thiago Neves completar com precisão. Após análise do VAR, no entanto, o árbitro Gilberto Rodrigues Castro Júnior resolveu anular a jogada.

O único gol devidamente validado da partida saiu aos 16 minutos da etapa complementar. Em jogada individual, Michael bateu cruzado. Alan Ruschel, totalmente livre, apareceu do lado esquerdo e conseguiu completar com sucesso diante do goleiro Fábio.

