Curso de Direito em Novo Progresso tem aula inaugural; Vídeo

Alunos do curso de Direito e autoridades presentes à aula inaugural. (Fotos: Alexandre Reis (Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Novo Progresso)

Forma Pará: Curso de Direito em Novo Progresso tem aula inaugural

Evento tratou do ensino jurídico no Oeste do Pará

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) realizou no dia 5 de fevereiro de 2024 a aula inaugural do curso de bacharelado em Direito ofertado no município de Novo Progresso por meio do programa Forma Pará, iniciativa do Governo do Estado do Pará através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet). O novo curso também conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Novo Progresso e do Instituto de Ciências da Sociedade (ICS) da Ufopa.

Participaram da cerimônia a reitora da Ufopa, Aldenize Xavier; o prefeito de Novo Progresso, Gelson Luiz Dill; o presidente da Câmara de Vereadores de Novo Progresso, Dirck Roberto; o vice-prefeito de Novo Progresso, Marconi Petrolini; a secretária municipal de Educação, Ires Melman; a coordenadora do curso de Direito, Judith Costa Vieira; a coordenadora municipal de Ensino Superior, Núbia Lima Machado; o coordenador do programa Forma Pará, Daniel Sidônio; a palestrante, Marlene Escher Furtado.

Durante a solenidade, a reitora da Ufopa destacou a importância da parceria com o governo do Pará na oferta de cursos de graduação pelo programa Forma Pará, o que permite garantir educação superior pública e de qualidade para mais municípios, entre os quais Novo Progresso. Ressaltou, também, o compromisso do prefeito e demais autoridades de Novo Progresso na criação de condições para oferta desses cursos. Informou que está trabalhando junto ao Ministério da Educação e com a bancada parlamentar do Pará na criação de mais campi da Ufopa em novos municípios, entre os quais Novo Progresso e Rurópolis, conforme previsto no PDI 2024-2031, a fim de expandir e efetivar a educação superior no interior da Amazônia.

No seu discurso, o prefeito de Novo Progresso, Gelson Luiz Dill, ressaltou a parceria do município com a Ufopa, que garante a implantação do ensino superior público no município. Agradeceu ao Governo do Estado do Pará, que investiu 5 milhões na oferta de três cursos de graduação pelo Forma Pará em Novo Progresso, sendo dois pela Ufopa (Bacharelado em Engenharia Sanitária e Ambiental e Bacharelado em Direito) e um pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (Bacharelado em Engenharia Agronômica), permitindo que 150 cidadãos do município ingressassem no ensino superior. O prefeito também ratificou seu compromisso político na luta pela implantação de um campus da Ufopa em Novo Progresso.

A coordenadora do curso, Judith Vieira, ressaltou que foi um longo caminho até a concretização do curso de Direito em Novo Progresso, que é resultado do esforço e compromisso das três esferas do poder público – federal, estadual e municipal – para levar formação pública e de qualidade para o interior do estado do Pará. Ela disse acreditar que o curso irá contribuir muito com a formação não só de profissionais mais comprometidos com a melhoria da realidade do município, mas também com a formação de pessoas que pensarão e utilizarão o direito como ferramenta de melhoria de vida e de promoção da dignidade humana. No que compete ao curso de Direito da Ufopa, “estamos comprometidos em levar para a turma de Novo Progresso todas as experiências de convívio e aprendizado, tanto no campo do ensino, mas naquilo que for possível também, na extensão e na pesquisa”, disse Judith Vieira. “Queremos formar homens e mulheres que entendam os desafios jurídicos do seu tempo e que saibam se posicionar perante os anseios sociais.”

Aula inaugural – Após a cerimônia de abertura, Marlene Escher Furtado, docente do Curso de Direito do ICS da Ufopa, proferiu aula inaugural com o tema “O Ensino Jurídico na Região Oeste do Pará”. A palestrante ressaltou que, em 2004, completam-se 30 anos da oferta da primeira turma de Direito no Campus da UFPA em Santarém; 30 anos depois, o curso de Direito da Ufopa está consolidado e se expandiu para mais três munícipios pelo Forma Pará (Alenquer, Almeirim e Novo Progresso).

Curso de Direito em Novo Progresso tem aula inaugural.

