Daniela Mercury e Iza regravam o “Hino Número 1” para a Copa

Canção que embalou a Seleção Brasileira na conquista do tetracampeonato mundial, na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, o Hino da Torcida Número 1 foi regravado pelas cantoras Daniela Mercury e Iza. A música pretende embalar o Brasil rumo ao titulo, como aconteceu no tetra.

“É uma música que me transmite muita força! Uma canção que faz parte do inconsciente coletivo brasileiro, que lembra as nossas vitórias”, disse Daniela Mercury. “”Quando o povo todo canta junto, a gente tem a sensação que a gente joga junto com a Seleção. E isso é um impulso gigantesco para os atletas”.

Iza também comentou a oportunidade de regravar o hit. “Estou muito feliz de fazer parte desse projeto, dividir o palco com a Daniela, uma cantora que me inspira desde sempre, e regravar uma música que marcou tanto a conquista de 1994”, disse.

Para promover a música, as cantoras participaram de um pocket show no Museu do Futebol, no Estádio do Pacaembu, no último domingo (6). Confira abaixo os bastidores da gravação.

