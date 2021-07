De calcinha fio dental, Gracyanne abre as pernas e impressiona fãs ao deixar ‘escapar’ flagra íntimo

O vídeo publicado pela influencer fez maior sucesso nas redes sociais. – (Foto:Reprodução\ Instagram)

Os fãs da musa fitness Gracyanne Barbosa ficaram chocados com a performance no pole dance, divulgado em suas redes sociais, no último domingo (25). De pernas abertas, a modelo usa uma calcinha fio dental e exibe toda uma flexibilidade com um modelito preto, mexendo com a imaginação dos internautas.

No vídeo, a musa fitness aparece dançando sensual e brinca fazendo posições sugestivas no pole dance. “Hoje é dia de Sunday Bumday”, escreveu a influencer, na legenda da publicação.

O sucesso da Gracyanne com os internautas não para por aí! Nos últimos dias, ela publicou a sua série de treinos que deram o que falar nas redes sociais.

Com calça colada, Gracyanne empina bumbum em treino de academia

