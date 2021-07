Pará chega a 569.365 casos de Covid-19 e 15.965 mortes

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Pará registra neste domingo (25) um total de 569.365 casos de Covid-19 e 15.965 mortes desde o início da pandemia. De acordo com o boletim da Secretaria de Saúde Pública do Pará (Sespa), foram confirmados mais 15 casos e 2 mortes por Covid-19.

You May Also Like