De virada, Grêmio vence confronto direto contra a Chapecoense com gol do estreante Borja

Colados na parte de baixo da tabela, Grêmio e Chapecoense se enfrentaram nesta segunda-feira e fecharam a 15ª rodada do Brasileirão. Jogando em casa, em Porto Alegre, o tricolor gaúcho venceu de virada por 2 a 1 com gol do estreante Borja.

Pressionados, os dois últimos colocados da competição realizaram um jogo movimentado no sul. A Chape iniciou o jogo com mais intensidade e foi premiada com um gol logo de cara.

Aos três minutos, Busanello cruzou e Geromel não conseguiu cortar – Anselmo Ramon então finalizou e abriu o placar em Porto Alegre.

Passado o susto inicial, o Grêmio então começou a dominar o confronto e a Chape se fechou de vez no campo defensivo. Aos 18 minutos, Alisson decidiu arriscar de longe e a bola morreu nas redes de João Paulo.

A virada veio ainda na primeira etapa – estreante da noite, o colombiano Borja sofreu pênalti e ele mesmo chamou a responsabilidade da cobrança. Sem dificuldades, o atacante anotou seu primeiro tento com a camisa tricolor.

A qualidade técnica fez a diferença no segundo tempo. O Grêmio apresentou dificuldades para manter o jogo sob controle, ainda assim conseguiu pressionar o adversário e evitar qualquer susto.

O Grêmio consegue a primeira vitória na competição como mandante e afunda a Chape na lanterna do campeonato. Buscando uma reação na temporada, o tricolor gaúcho soma 10 pontos enquanto o time de Condá tem apenas quatro.

Por:Gazeta Esportiva

