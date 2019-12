Décimo terceiro vai injetar R$ 4,1 bilhões no Pará

(Foto:Reprodução/Agência Brasil) – No total, serão 1,8 milhão de pessoas beneficiadas, entre trabalhadores formais e domésticos e beneficiários do INSS

O pagamento do décimo terceiro salário é um incremento positivo na economia do Estado, segundo o economista paraense Pablo Damasceno. A segunda parcela do benefício deve ser paga legalmente até esta sexta-feira (20) e, no total das duas partes, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) aponta que serão injetados R$ 4,1 bilhões no Pará, beneficiando 1,8 milhão de pessoas.

“O benefício é sempre uma forma de alavancar a economia como um todo, mas o comércio e serviços são os mais alcançados. Com a proximidade das festas natalinas, as pessoas estão mais propensas a consumir, o que acarreta em uma maior receita ao Estado por meio de impostos arrecadados”, explicou Damasceno. A diferença desta parcela para a primeira do 13º salário deste ano, que foi paga oficialmente até o dia 30 de novembro, é que na segunda há incidência de encargos como Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Imposto de Renda sobre Pessoa Física (IRPF).

Do total disponibilizado para as 4,2 milhões de pessoas em toda a região Norte, cerca de R$ 10,1 bilhões, o Pará responderá pela maior fatia entre os sete Estados, equivalente a 40,42% dos recursos, para 1.799.169 pessoas, ou seja, 43,12% de todos os beneficiários da região. O valor médio pago no Estado será de R$ 2.111,48, segundo o Dieese.

Essa média, no entanto, varia de acordo com a categoria que vai receber o 13º. Por exemplo, os beneficiários do INSS receberão menos, uma média de R$ 1.067,46. Já os empregados do mercado de trabalho formal receberão em torno de R$ 2.735,49, incluindo o trabalhador doméstico com carteira assinada, que, sozinho, recebe uma média de R$ 1.077.

Com esse incremento no salário, é uma boa oportunidade para quitar dívidas em aberto, de acordo com o economista. Damasceno explicou que, com os juros ainda elevados, a tendência é que os compromissos não pagos possam virar uma bola de neve. Ainda de acordo com o economista Pablo Damasceno, há uma maior lucratividade nesse período, o que resulta em novas vagas de empregos temporários e fixos.

A advogada Elyne Bacelar, de 34 anos, não tem dívidas em aberto, mas pretende usar o dinheiro para adiantar alguns pagamentos. Ela pretende fazer uma viagem em fevereiro e já vai aproveitar para comprar as passagens de avião e a hospedagem, para não deixar para a última hora. “Ser organizado é uma forma de economizar, porque acabo pagando bem menos na passagem agora. Quanto mais perto fica mais eu vou gastar”, destacou Elyne. Ela também vai aproveitar o valor para pagar sua auxiliar doméstica, já incluindo o décimo terceiro salário.

Quanto ao nível nacional, serão pagos cerca de R$ 211 bilhões, e o Norte responderá por 4,9% do valor. O valor médio nacional foi estimado em R$ 2.450,99 com a seguinte distribuição: R$ 1.613,28 para os beneficiários da Previdência e os aposentados e pensionistas do Regime Único da União; R$ 2.989,20 para os trabalhadores do mercado formal; R$ 3.053,21 para os assalariados dos setores público e privado; e R$ 1.283 aos empregados domésticos com carteira assinada. O maior valor médio será no Distrito Federal (R$ 4.558) e o menor no Maranhão (R$ 1.651).

