Degradação ambiental e contaminação por mercúrio: PF fecha 2 garimpos ilegais no Pará

Dois garimpos de ouro foram interditados pela Polícia Federal (PF) durante a Operação Carrion, realizada nesta sexta-feira (09) em Cumaru do Norte, no sul do Pará. Esses locais operavam sem autorização da Agência Nacional de Mineração (ANM) e estavam situados às margens da rodovia PA-287, próximo ao perímetro urbano da cidade.

A visibilidade da atividade ilegal a partir da rodovia demonstra que a prática desse crime se tornou comum na região.

Durante a operação foram apreendidas três pás-carregadeiras, que serão utilizadas pelas prefeituras, indicadas como fiéis depositárias pela Justiça. Os trabalhadores abandonaram o garimpo ao perceberem a chegada da PF.

A investigação agora se concentra em confirmar a identidade dos responsáveis pela extração de ouro. O nome da operação, Carrion, é uma alusão ao ribeirão Carrion, que atravessa a área. Esse ribeirão tem sofrido sérios danos com a atividade ilegal, incluindo o assoreamento de seu leito e a contaminação por mercúrio.

Fonte: Do Ver-o-Fato e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/02/2024/13:31:56

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...