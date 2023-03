Delivery de comida vai acabar? Saiba porque a 99 Food vai sair do Brasil em abril de 2023

Aplicativo de delivery já havia suspendido entregas. Empresa vai focar em serviços sobre duas rodas; entenda o movimento no país (Foto:Marcello Casal Jr / Agência Brasil).

O aplicativo 99Food, pertencente ao grupo 99 controlado pela gigante chinesa DiDi Chuxing, irá suspender suas operações no Brasil a partir do dia 17 de abril, conforme anunciado pela empresa.

A medida segue uma estratégia de desmonte iniciada desde o final do ano passado, quando a empresa começou a desmobilizar os entregadores envolvidos no serviço de entrega de alimentos. Agora, a plataforma segue em operação somente para restaurantes cadastrados que utilizam seus próprios sistemas de entrega.

A 99, que atua no país há uma década, declarou estar concentrando seus recursos no desenvolvimento de serviços prestados por motocicletas, como o 99Moto em ride-hailing e o 99Entrega Moto em delivery. A empresa espera que os restaurantes utilizem as soluções logísticas oferecidas pelo grupo, que já estão disponíveis em sua plataforma. A companhia garantiu que não haverá demissões nesta etapa.

Por:Jornal Folha do Progresso em 20/03/2023/10:32:36 com informações do O Liberal.

