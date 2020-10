Preço do arroz continua em alta, aponta Dieese

Base na refeição dos brasileiros, arroz foi um dos alimentos com maior alta — Foto: Reprodução/TV Diário

Nos últimos 12 meses o reajuste acumulado no preço do produto alcançou 62,45%.

O preço do arroz continua em alta é o que aponta pesquisa divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A trajetória de preços do quilo do arroz consumido pelos paraenses e comercializado em supermercados da Capital subiu nos últimos 12 meses e teve um reajuste de 62,45% contra uma inflação de 3,89%.

Segundo a pesquisa, em setembro de 2019 o preço do produto custou em média R$ 2,53 e encerrou em dezembro custando em média R$ 2,66. No inicio deste 2020 o preço do quilo do arroz foi comercializado em média a R$ 2,70, seguiu com preços em alta chegando no mês de agosto sendo comercializado em média a R$ 3,36 e em setembro com novo aumento comercializado em média a R$ 4,11. Com isso o preço do quilo do arroz apresentou uma alta de 22,32% no mês de setembro.

Ainda segundo o Dieese, no balanço dos primeiros nove meses de 2020 a alta acumulada no preço do produto alcançou cerca de 54,51% contra uma inflação de 2,04% e nos últimos 12 meses o reajuste acumulado no preço do produto alcançou 62,45% contra uma inflação de 3,89% para o mesmo período.

