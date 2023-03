Semana violenta: RN tem 7º dia de ataques a prédios públicos, comércios e veículos

Criminosos atacaram vários municípios do RN (Foto:Reprodução / Vídeo).

Polícia afirma que ações são comandadas por uma facção criminosa. Até sábado, governo contabilizava 259 ataques.

Municípios do Rio Grande do Norte enfrentaram novos ataques contra prédios públicos, comércios e veículos entre a noite deste domingo (19) e a madrugada desta segunda-feira (20). Esta foi a sétima noite seguida de violência no Estado, que até sábado contabilizava 259 ataques, segundo o governo. A polícia afirma que as ações criminosas são comandadas por uma facção. Pelo menos 48 cidades já foram alvos dos criminosos em uma semana, desde que o terror começou, na madrugada de terça-feira (14).

Neste domingo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, chegou ao estado, onde declarou que o governo federal pode enviar mais 800 policiais ou “quantos o Rio Grande do Norte precisar” para auxiliar na segurança. Até o momento, 700 policiais já foram enviados para o Rio Grande do Norte, em um investimento que já ultrapassa os R$ 5,3 milhões.

Apesar do reforço, Natal e cidades do interior do estado foram atacadas neste domingo. Na capital, criminosos tentaram incendiar uma base da Polícia Militar localizada no bairro Neópolis, na Zona Sul. Na madrugada desta segunda, outro grupo jogou um coquetel molotov em um pátio do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE) de Caicó, no Seridó potiguar, onde são guardados veículos apreendidos e destinados a leilão.

Houve ainda, entre outros crimes, a tentativa de incendiar uma garagem de ônibus na Zona Leste de Natal, mas nenhum veículo foi atingido.

Por:Jornal Folha do Progresso em 20/03/2023/09:56:34 com informações do O Liberal.

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

