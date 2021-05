Dentista é denunciada por desfigurar pacientes

Mulheres denunciam que ficaram com o rosto deformado após realizarem procedimento com a dentista Giselle Gomes. | Foto:Reprodução

Pelo menos 40 pessoas denunciaram a dentista após ficarem com o rosto deformado.

A harmonização facial é um tratamento estético que caiu no gosto de anônimos e famosos, ao utilizar uma combinação de técnicas de preenchimento para proporcionar mais equilíbrio em todas as partes do rosto, além de promover o rejuvenescimento. As informações são do Diário do Centro do Mundo.

No entanto, é importante ter cuidado na hora de escolher o profissional. Isso porque alguns acabam deixando o efeito contrário em seus pacientes. É o caso da dentista Giselle Gomes, que está sendo acusada de deixar pelo menos 40 pessoas com o rosto deformado.

No Instagram, a dentista promete harmonização orofacial, botox, bichectomia, fios e até lipoaspiração. Técnicas pra remodelar partes do rosto e do corpo.

Porém, segundo a polícia, ao invés de usar ácido hialurônico – como ela dizia aos seus pacientes – Giselle aplicava o polimetilmetacrilato – o PMMA. A substância não é proibida, mas não é indicada para tratamentos estéticos.

A maioria das vítimas descreve o perfil da dentista como uma mulher envolvente e com grande poder de convencimento. Segundo as vítimas, quem chegava no consultório para fazer um procedimento, acabava sendo induzido a fazer outros.

As vítimas, em sua maioria, são de Campos dos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro, cidade onde a dentista vive.

