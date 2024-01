Dentista é presa suspeita de deformar pacientes com cirurgias estéticas autorizadas apenas a médicos

Hellen Kacia Matias da Silva oferecia os procedimentos por preços abaixo do mercado e acumula mais de 650 mil seguidores nas redes sociais.

A Polícia Civil de Goiás prendeu uma dentista suspeita de deformar pacientes com procedimentos estéticos que só podem ser feitos por cirurgiões plásticos. Hellen Kacia Matias da Silva é cirurgiã-dentista com especialidade em harmonização orofacial, segundo o seu registro profissional, e começou a ser investigada em setembro de 2023, após a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon) ter recebido denúncias de que a odontóloga e outros três profissionais estavam exercendo ilegalmente a medicina.

As investigações demonstram que Helen da Silva realizava cirurgias estéticas expressamente proibidas pelo Conselho Federal de Odontologia, incluindo alectomia (redução do nariz); retirada de pele excessiva dos olhos (blefaroplastia); e lipo de papada (face lifting). Os serviços eram anunciados por valores abaixo do mercado em perfis nas redes sociais, onde a dentista acumula mais de 650 mil seguidores.“A análise do celular e dos prontuários dos pacientes indicou o cometimento desses crimes contra pessoas muitas vezes humildes, que juntavam dinheiro para fazer uma cirurgia estética, que não tinham conhecimento que a profissional não tinha atribuição e que ficaram deformadas”, disse a delegada Débora Melo, responsável pela investigação.

Após o cumprimento de um mandado de busca de apreensão na clínica de Hellen, em novembro de 2023, os policiais encontraram nos celulares apreendidos conversas de vários clientes que ficaram com rostos deformados após a realização de cirurgias com a profissional. Eles reclamavam de inflamações, cicatrizes e assimetria nos resultados.“O que chamou atenção é que não havia nenhum registro de ocorrência antes, foi só depois da análise do celular que nós vimos mais de 30, 40 pessoas que reclamavam dos resultados das cirurgias”, afirmou a delegada. Hellen também anunciada cursos para outros profissionais da saúde técnicas de procedimentos autorizados apenas a cirurgiões plásticos, como face lifting.

O Conselho Regional de Odontologia (CRO-GO) informou em nota que “medidas administrativas pertinentes estão sendo tomadas, obedecendo o devido sigilo aplicável ao caso”.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/01/2024/11:06:58

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...