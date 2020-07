Ex-vereador preso é aprovado para auxílio de R$ 600 e afirma: ‘99% não precisam’

(Foto:Reprodução) – Político foi repreendido pela esposa e afirmou que quase todos que recebem auxílio não precisam do dinheiro

Valdir Gonçalves Mendes, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Itanhaém, no litoral de São Paulo, foi preso na Operação Coche, da Polícia Civil. Mais conhecido como “Valdir do Açougue”, ele teve um áudio divulgado em que fala sobre o auxílio emergencial.

Ao ter o telefone interceptado, o político teve divulgada uma ligação em que desdenha do auxílio emergencial de R$ 600. Na ligação, ele conta para sua esposa que foi aprovado para receber o benefício. Sua esposa afirma que ele não precisa do dinheiro. O auxílio emergencial foi criado para ajudar trabalhadores informais, autônomos e microempreendedores individuais (MEIs) por causa da crise gerada durante a pandemia do novo coronavírus.

Os áudios foram conseguidos pelos investigadores, por interceptações. Eles não foram a razão da prisão, mas colaboraram com a investigação de que ele colabora com crime organizado e que recebe crédito por isso. Os áudios mostram também fraude do político para receber o auxílio emergencial.

“Só divulgamos esses áudios para mostrar exatamente quem é esse político. Não sabemos se ele já recebia ou ainda iria receber a quantia. Mas, na verdade, ele não está sendo preso especificamente por causa disso. Descobrir isso foi uma consequência das interceptações”, disse o delegado responsável pelo caso.

No áudio, o político conta para a esposa: “Você viu lá? Ganhei 600. Foi aprovado o meu crédito”. A esposa responde: “Tem vergonha, né. Você não precisa”. E o político rebate: “Você acha que 99% de quem tá recebendo precisa?”.

Por Natália Marinho

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...