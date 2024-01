Técnico de refrigeração morre após explosão de ar-condicionado durante manutenção

Vítima sofreu queimaduras graves, deformação no rosto e fratura no crânio. Caso está sendo investigado.

Um técnico de refrigeração morreu durante uma manutenção em um aparelho ar-condicionado, após o cilindro de gás explodir, na última terça-feira (30), em Maceió. A vítima sofreu queimaduras graves, deformidade no rosto e fratura no crânio, e chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital Geral do Estado.

Identificado como Gyula Morais Csehes, de 38 anos, o homem tinha uma empresa de climatização e refrigeração no município de Coruripe. A Elgin, empresa fabricante do aparelho que explodiu, disse em nota que investiga o caso, mas afirmou que ele não fazia parte dos profissionais credenciados e cadastrados na rede oficial.

“A ELGIN, fabricante de equipamentos de ar-condicionado, no mercado há mais de 70 (setenta) anos, com vasto portfólio de produtos, sendo uma marca reconhecida por sua qualidade, credibilidade, inovação e respeito ao consumidor, prezando sempre pela excelência e segurança de seus produtos, em cumprimento e atenção aos princípios de clareza e transparência, vem por meio desta NOTA OFICIAL comunicar que tem conhecimento do incidente ocorrido na cidade de Maceió, na data de 29/01/2024, durante o manuseio de um dos produtos de seu portfólio de ar-condicionado”, inicia a nota.

“A ELGIN se solidariza com a família e Informa ainda que o prestador técnico, envolvido no incidente, foi socorrido e atendido, e está recebendo todo suporte profissional necessário.A ELGIN esclarece que o referido prestador técnico não faz parte de sua rede autorizada e/ou credenciada.A ELGIN lamenta profundamente o ocorrido e reitera que segue todos os procedimentos e normas técnicas, sendo certificada pelos órgãos competentes, e que está apurando todos os detalhes do incidente”, conclui.

