Denunciada por morador, Águas de Novo Progresso Abre Valas pelas Ruas sem respeitar os direitos do cidadão

Moradores voltam a reclamar atuação de concessionária acusada de quebrar ruas e deixar abertos buracos sem sinalização , impedindo acesso e tratando mau a população. (Foto:Reprodução)

Denúncias enviadas ao Jornal Folha do Progresso, apontam a insatisfação da população para ações da Águas de Novo Progresso, que segundo leitores tem quebrado os asfaltos, abrem valas em ruas sem pavimento sem sinalizar que estão trabalhando. Quem trafega pelo local é surpreendido com as valas sem sinalização. A denuncia chegou através de Leitor que foi reclamar ao funcionário levou foi ameaças. Se quiser passar pule por cima,disse funcionário da empresa Aguas de Novo progresso ao cidadão que queria buscar filha na escola. *O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira(12) no Bairro Bela Vista próximo a uma creche em Novo Progresso.Assista ao Vídeo;

Após alertas sobre as ‘valas’ abertas pela empresa nas ruas de Novo Progresso, que podem vir a causar prejuízos materiais aos usuários e até mesmo acidentes. o Jornal Folha do Progresso entrou em contato com empresa que repassou a seguinte informação.

Estamos com a sinalização no local e também já acionamos a equipe sobre a situação com o morador que enviou o vídeo.Assista;

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

