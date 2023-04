Deputada estadual do PSOL recebe ameaça de morte pelo e-mail da Assembleia Legislativa

Depª Lívia Duarte (Foto: Ozéas Santos (AID/Alepa) – A deputada Lívia Duarte, líder do PSOL, subiu à tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, para agradecer as providencias institucionais tomadas pelo presidente Chicão, em nome do Poder Legislativo, a presteza da Polícia Legislativa, da Polícia Militar e da Polícia Civil do Estado e ainda da Polícia Federal, pelo apoio e acompanhamento à situação de ameaça de morte que a parlamentar sofreu no último dia 18.

“Eu já sofri outras dez ameaças, mas foi a primeira vez que fui ameaçada no meu próprio e-mail institucional, demonstrando muita ousadia e nenhum receio ou medo”, considerou a deputada, que está no exercício a quatro meses, depois de ter sido vereadora de Belém por dois anos. Quase uma ameaça em cada três meses.

Ela informou que no conteúdo do e-mail veio a ameaça de morte, quando é dito que a deputada iria encontra-se em breve com a vereadora Marielle. No conteúdo do e-mail vieram, ainda, várias ofensas racistas. “E a ameaça de morte veio na semana em que uma rede de Fake News tomou as nossas casas dizendo que as crianças iam ser massacradas nas escolas”.

A deputada registrou o Boletim de Ocorrência na Polícia Federal pedindo providências de segurança e vida e da identificação dos responsáveis. “Fiz registro na PF, porque não acredito que nosso caminho seja o de recuar, temos que ir para cima destes canalhas, temos que identificar e pegar também quem financia e quem paga esse tipo de crime”, considerou.

Lívia, em seu pronunciamento, lembrou o assassinato de deputados e ex-deputados da ALEPA, referindo-se aos casos de João Batista e de Paulo Fonteles, que tinham atuação na área dos direitos humanos e de apoio a luta dos trabalhadores rurais contra os latifúndios e a grilagem de terra.

