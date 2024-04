Projeto da Ferrogrão que vai contemplar apenas Itaituba, será pauta de evento em Santarém

(Foto:Reprodução) – No período de 7 a 8 de maio, o município de Santarém vai discutir a viabilidade socioambiental do projeto da Ferrogrão, a ferrovia de 933 km, que deve ligar a cidade mato-grossense de Sinop, no norte do Mato Grosso, ao porto de Miritituba, em Itaituba, no oeste paraense.

O evento do Ministério dos Transportes está marcado, nos dois dias, das 8h às 19h, no Auditório Tapajós do campus da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), no bairro Salé.

Ferrogrão

A Ferrogrão é um projeto que desde 2015 vem sendo tratado pelo governo como prioritário. A intenção é criar uma linha ferroviária no mesmo caminho da BR-163, ligando a região agrícola do norte do Mato Grosso aos terminais portuários do Rio Tapajós, na cidade de Miritituba, no Pará.

Dos terminais de Miritituba, os produtos seguem de balsa até terminais portuários na região metropolitana de Belém (PA).

Fonte:tapajosnoticias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/04/2024/09:15:14

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...