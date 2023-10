Deputados aprovam projeto que prevê isenção na taxa de renovação da CNH para idosos no AM

CNH Social 2023 — Foto: Detran-AM

Texto segue para a sanção do Governo do Amazonas. O projeto prevê a isenção de renovação de idosos a partir de 70 anos.

Os deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), aprovaram na quinta-feira (5) o Projeto de Lei nº 13/2023 que prevê a isenção da taxa de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para os idosos no Amazonas.

Agora, o texto segue para a sanção do Governo do Amazonas. O projeto prevê a isenção de renovação de idosos a partir de 70 anos.

O autor do projeto Delegado Péricles (PL), afirmou que o objetivo do texto é favorecer esses idosos que não foram beneficiados pela Lei Federal.

“De acordo com a Lei Federal as pessoas com 70 anos ou mais devem renovar é de três anos. Isso gera um custo para esse idoso de mais de R$ 300 no seu orçamento. Esse projeto poderá proporcionar uma pequena justiça social aos idosos amazonenses”, justificou o deputado.

Renovação

De acordo com o Detran-AM, condutores que têm entre 18 e 49 anos renovam a CNH a cada 10 anos, motoristas de 50 e 69 anos devem renovar o documento a cada cinco anos.

Atualmente, a lei afirma que pessoas com idade igual ou superior a 70 anos devem fazer a renovação a cada três anos.

Fonte: g1 AM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/10/2023/15:27:28

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...