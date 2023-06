Deputados federais bolsonaristas são contra a realização da COP-30, em Belém (PA)

(Foto:Reprodução) – O governador Helder Barbalho participou, no final da tarde desta terça-feira (13), da solenidade de lançamento da Frente Parlamentar para o Fortalecimento da Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas (COP 30) no Brasil.

O evento foi realizado no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, no Palácio do Congresso Nacional, em Brasília.

A iniciativa da Frente Parlamentar é da deputada federal Elcione Barbalho, presidente da Frente, que articulou e conseguiu o apoio de 210 congressistas de diferentes partidos.

Além de Elcione na presidência, a Frente Parlamentar conta com Dilvanda Faro (PT-PA) como 1ª Vice-presidente e Alexandre Guimarães (Republicanos-TO) na função de 2° Vice-presidente.

A COP-30 será realizada em novembro de 2025, em Belém.

O chefe do Poder Executivo Estadual paraense acredita que a criação da Frente Parlamentar simboliza uma soma de esforços institucionais. “É fundamental a união de esforços dos poderes executivos Federal, Estadual e Municipal e agora, com o Parlamento brasileiro para colaborar, será mais fácil realizar o conjunto de ações que se fazem necessárias para que possamos fazer a mais extraordinária cúpula de discussão da agenda climática do planeta”, explicou Helder Barbalho.

“Poder receber na Amazônia todos aqueles que discutem, debatem e vivenciam os desafios climáticos é fundamental. Poderemos acrescentar ao debate a nossa região, seus desafios sociais, econômicos e ambientais. Essa Frente Parlamentar terá um papel estratégico na colaboração de procedimentos legislativos e fortalecimento institucional para que Belém faça a maior COP de todos os tempos”, completou Helder Barbalho.

BOLSONARISTAS

Vários deputados federais do Pará, assinaram a lista de apoio a realização da COP-30 em Belém, porém, três deputados bolsonaristas paraenses se recusaram a assinar a lista de apoio a Frente Parlamentar de Fortalecimento a COP-30, sendo eles:

-Delegado Caveira (PL).

-Joaquim Passarinho (PL).

-Delegado Eder Mauro (PL).

